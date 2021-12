COVID-19 : les vraies données au 1er décembre 2021

Les données de létalité eussent été moindres si l’on avait examiné cliniquement tous les patients précocement et les avaient soignés comme on le fait tous les automnes/hivers. Ces données auraient été comparables, aux données de létalité de la grippe en 2017. Pour ce qui est du seul variant « delta », les données de létalité sont encore moindres.

La maladie à coronavirus SARS-CoV-2 s’inscrit dans le cadre des affections saisonnières des voies aériennes supérieures. Ces épidémies débutent en semaine 42 et s’éteignent début mai. Nous en sommes à la 3e saison et non à une « 5e vague ». A noter que le déroulé naturel des vagues (courbe en cloche) a été perturbé dans les pays qui ont instauré des confinements et ainsi modifié la circulation virale, ce que la Suède a eu la sagesse d’éviter.

Fantini J et al. Structural dynamics of SARS-CoV-2 variants : a health monitoring strategy for anticipating Covid-19 outbreaks. J Infect. 2021 Aug:83(2):197-206 doi: 10.1016/j.jinf.2021.06.001

Évolution : un virus a besoin d’un hôte pour se reproduire, quand il n’y a plus assez d’hôtes pour le faire, il mute et apparaissent des « variants », qui peuvent être virulents (mutation pour survivre) mais sont en général de moins en moins pathogènes (cas du « delta » actuel). Le variant delta, de par sa conformation spatiale, a un potentiel de surface élevé (capacité d’attache et de pénétration intracellulaire), c’est une des raisons pour lesquelles il prédomine.

Origine du virus : le séquençage du génome initial publié ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.3 ) pose question et plusieurs prix Nobel évoquent un virus issu d’un laboratoire (recherche de gain de fonction) plus que d’un réservoir animal en raison d’insertions de séquences peu probables statistiquement ( https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj0016 ) ( https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-les-laboratoires-de-wuhan-auraient-bien-manipule-des-coronavirus-20211027 )

ATTENTION – Si vous avez reçu ce document en recommandé avec accusé de réception, il fera foi légalement pour prouver que vous avez reçu un niveau d’information sourcé sur la réalité́ de la situation générée par la « crise » COVID-19. Votre statut de personne en responsabilité de la protection des citoyens vous oblige à vous questionner, documenter et intervenir pour faire cesser les atteintes liberticides et les immenses dégâts dont les citoyens sont victimes, sans rationnel médical ni scientifique. Vous êtes invité/e à favoriser un débat public contradictoire avec des intervenants sans conflit d’intérêt.

Aujourd’hui comme alors, le plus redoutable écueil est le refus de connaître et de savoir. Certes, ouvrir les yeux sur les ignominies (comme celle d’avoir laissé mourir faute de soins des milliers de personnes qui auraient pu être soignées) confronte à la vision d’horreur du crime perpétré intentionnellement ou par imbécilité. Ce constat est aujourd’hui pleinement avéré et l’on comprend tant l’acharnement des autorités à nier l’évidence que le « ne pas vouloir savoir » du péquin ordinaire. Pour celles et ceux qui ont adhéré aveuglément aux mensonges proférés, le choc sera forcément rude. D’où la tentation de rester encore un peu sous le douillet édredon de l’ignorance et du déni.

En prenant connaissance de ces données avérées et vérifiables, le lecteur sera sans doute saisi de vertige en les comparant avec les « infox » répandues comme un grand torrent de boue par les médecins (systémiquement) corrompus et les médias. Croire au « Père Noël » des balivernes crapuleuses (avec le gentil gouvernement et les bons scientifiques qui prennent soin de la population) rappelle les délires des dérives soviétiques et national-socialistes, qui avaient vu des populations accorder en masse une confiance aveugle à des dirigeants psychopathes promettant d’assurer leur prospérité et leur sécurité.

Même si le plan des pouvoirs qui ont orchestré cette sinistre entreprise est voué à l’échec, espérons que le réveil des consciences et d’une intelligence basale ne prenne pas des années à advenir. Chaque mois perdu consacre un surcroît de destruction et de désespoir dans des populations -littéralement-martyrisée par la maltraitance de leurs « élites ».

Si la réalité est rassurante, l’acharnement mis par tant de pouvoirs, leurs lampistes et leurs sbires à maintenir les populations sous l’emprise de la terreur ne l’est pas. Et c’est bien là que s’est situé, d’emblée, le réel danger. Là où il se situe encore.

Tant que cette déraison sera entretenue à haute dose, il sera difficile d’avancer. Cela n’en rend que plus nécessaire et précieux les efforts de tant de spécialistes honnêtes œuvrant à percer une lucarne dans le mur de la propagande pour laisser apparaître la rassurante réalité des choses.

Je republie ici sans commentaires (à quoi bon tellement les faits et les données non-truquées parlent d’eux-mêmes) l’excellente synthèse du collectif « Laissons les médecins prescrire » présentant l’état actuel de nos connaissances au sujet du Covid-19, devenu endémique – durablement sans doute- en nos contrées. Nommer le réel est aussi efficace que dénoncer l’irréel, celui de la manipulation mise en œuvre depuis bientôt deux ans par les autorités et des médias, conduisant la population à vivre dans un état de terreur et de sidération sans aucun lien avec la réalité sanitaire.

La recherche d’une immunité vaccinale est commune dans la majorité des pays occidentaux, même si pas toujours consensuelle. Le développement de vaccins comme de tout médicament prend du temps quand il est bien fait, une dizaine d’années. La pression boursière sur les laboratoires pharmaceutiques est telle ces dernières années que le développement des produits de santé a été extrêmement raccourci, au détriment de la qualité des produits et de la sécurité des personnes. Les produits dits vaccins anti-COVID n’ont pas échappé à cette règle, alors que l’utilisation de nouvelles technologies (dont ARNm) eut dû conduire à une prudence extrême et des règles de suivi drastiques.

L’immunité naturelle acquise est la plus fiable et est durable pour un variant donné. Une immunité acquise peut donner lieu à une immunité croisée (cf supra). Cela a été le choix des sages autorités suédoises.

Il est important de souligner que le SARS-CoV-2 est essentiellement de transmission manuportée et que la logique scientifique est l’isolement des malades et non des personnes saines, et que patients et médecins les prenant en charge doivent se laver les mains +/- porter un masque, comme ils l’ont toujours fait pour les affections des voies aériennes supérieures et les gastro-entérites.

Les recommandations des spécialistes du COREB (Coordination Opérationnelle Risque Epidémiologique et Biologique – https://www.coreb.infectiologie.com/ ), publiées en date du 22/01/2020 à destination des SAMU et soignants de première ligne, ont été ignorées par le gouvernement.

Les publications sont très nombreuses, il suffit de taper en anglais les mots clé de votre choix sur https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ Plusieurs équipes françaises, dont notre collectif, ont publié ou voulu publier des études sur les traitements en phase précoce de COVID. Les publications ont suivi un anormal parcours du combattant à un moment où précisément le partage rapide d’expérience et de débat scientifique eut dû être favorisé. Encore plus grave, des médecins français, y compris de notre collectif, ont reçu des injonctions ou menaces (entre autres, par des responsables de l’INSERM) sur leurs publications. Exemple : ref condamnation du Pr Raffi par le tribunal de Nantes le 20/01/2021

De nombreux patients sont restés sans traitement efficace sur ordre des autorités de santé : « restez à votre domicile, prenez du Doliprane® (paracétamol) si vous avez de la fièvre ou des douleurs ». Les patients se sont dégradés sans surveillance ni assistance, certains sont décédés à leur domicile, au mépris du B.A.BA de la médecine clinicienne. En mars 2020, par deux décrets successifs (cf supra), le Premier ministre et le ministre de la Santé ont pour la première fois dans l’histoire de la médecine française, entravé la liberté de prescription des médecins. L’entrave a concerné l’hydroxychloroquine, molécule connue depuis plus de 60 ans, parfaitement tolérée eu égard aux milliards de prescription dans le monde et pour laquelle nous disposons de l’historique des données de pharmacovigilance. Cette molécule a été accusée par certains médecins ou scientifiques présentant des conflits d’intérêt, d’entraîner des complications cardiaques chez les patients atteints de COVID, lesquels troubles cardiaques étaient en réalité des complications du COVID lui-même. Les médecins français ont également reçu des injonctions des autorités de santé interdisant les prescriptions d’azithromycine et d’ivermectine alors que ces produits anciens, peu chers et bien tolérés ont fait l’objet de nombreuses publications en leur faveur et que nombre de pays ou États fédéraux dans le monde ont mis des kits de traitement à disposition des populations (Inde, Brésil, Mexique…).

La sérologie est un examen fondamental du suivi des infections virales. Elle est par exemple utilisée dans le suivi des 800 000 grossesses annuelles pour vérifier l’immunité contre le virus à ARN de la rubéole potentiellement responsable d’embryofoetopathie. L’immunité humorale qui conduit à la fabrication d’anticorps est durable, qu’elle ait été acquise en contractant la maladie ou suite à la vaccination anti-rubéolique. Le corps a la mémoire de tout. La perte d’immunité est exceptionnelle et est en général le fait de traitements immunosuppresseurs, d’une irradiation ou d’une maladie entraînant une immunosuppression (ex SIDA). L’immunité humorale conduit à la fabrication d’anticorps qui sont spécifiques de la configuration spatiale d’un virus : c’est pourquoi cette immunité peut protéger également contre des variants si les épitopes (sites antigéniques) ont une configuration spatiale proche du virus initial : c’est l’immunité croisée.

Il est donc URGENT de ne plus poser le diagnostic de COVID sur un test PCR détectant la seule spike-protein afin de pouvoir différencier la maladie COVID et un spike-syndrome, potentielle complication des injections d’ARNm. Il est encore plus URGENT d’y voir clair dans les tableaux cliniques, les hospitalisations et les décès des personnes ayant reçu des injections d’ARNm.

En France, des TROD (tests rapides) et les tests salivaires rapides tels qu’Easycov®, disponibles et fiables rapidement, ont reçu des refus anormaux d’homologation. Il convient enfin de rappeler qu’un test PCR détecte du matériel qui ne prédit en rien qu’il appartienne à un virus vivant.

L’affection peut se dérouler en deux phases : une première de type syndrome grippal (influenza-like illness syndrome) possiblement suivie d’une phase inflammatoire et dysimmunitaire avec ou sans troubles de la coagulation. A noter que les tableaux cliniques de l’infection à SARS-CoV-2 sont proches des tableaux du SRAS (infection à SARS-CoV-1) et l’on s’étonne que l’expérience des pays ayant hébergé ce premier virus ait été ignorée par l’OMS et les autorités de santé.

Alors qu’un certain nombre d’études rapportait la possible efficacité du traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine sur les formes précoces de COVID, le gouvernement a pris, fin mars 2020, deux décrets interdisant l’utilisation de l’hydroxychloroquine en médecine ambulatoire et restreignant son usage aux formes tardives hospitalières, conditions où tout le monde s’accordait à reconnaître qu’elle y serait moins efficace

De façon incompréhensible, les patients ont reçu l’ordre « restez chez vous » et les personnes en détresse respiratoire n’ont pas été examinées ; quand elles ont pu être transférées à l’hôpital, elles y sont arrivées dans un état très dégradé. Dans nombre de pays (Europe, UK et Commonwealth, USA), les médecins de terrain se sont vus, de façon anormale, interdire de prescription des molécules parfaitement connues et pertinentes par rapport à la physiopathologie de la maladie.

En temps normal, un patient symptomatique va chez son médecin traitant qui l’examine. L’examen et l’auscultation permettent de dépister les formes à risque de décompensation des affections des voies aériennes respiratoires et de les traiter.

Les produits ont obtenu des AMM conditionnelles (à la faveur de la négation de l’existence de traitements précoces efficaces) qu’ils n’auraient pas dû avoir eu égard aux carences des dossiers d’enregistrement en matière de recherche pré-clinique, recherche clinique et dossiers pharmaceutiques des unités de production (sur la composition précise, la reproductivité des lots et la stabilité des produits). Ces informations ont été, entre autres, portées à la connaissance par des Leaks (mails des instances de l’évaluation pharmaceutique de la commission européenne – https://www.lebigdata.fr/vaccin- pfizer-covid-donnees-hackers).

A titre d’exemple, aucune étude d’impact à long terme, de cancérogénicité ni de génotoxicité, n’a été effectuée par Pfizer (source : notice d’utilisation Cominarty® https://www.fda.gov/media/151707/download) et les études pré-cliniques chez l’animal ont été incomplètes et pour certaines inquiétantes : ces résultats auraient dû bloquer le passage de l’expérimentation chez l’homme. D’autres data inquiétantes ont été publiées chez l’animal (ex : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8436386/), elles sont à rapprocher des constatations des médecins anatomo-pathologistes allemands qui ont réalisé des autopsies chez des personnes décédées post-vaccination. Les Pr Arne Burkhardt et Walter Lang de Reutlingen ont confirmé les résultats trouvés par le Pr Peter Schirmacher de l’université d’Heidelberg, avec en particulier la présence d’infiltrats lymphocytaires anormaux dans de nombreux organes et dans certains cas la présence de corps étrangers inexpliqués.

Procédures d’enregistrement puis d’usage non conformes

Après obtention d’une AMM conditionnelle ou définitive, les données de pharmacovigilance (recueil des effets secondaires) sont essentielles, puisque les effets d’un produit peuvent n’apparaître que des dizaines d’années plus tard.

Le nombre d’effets secondaires et de décès enregistrés dans les bases de données de pharmacovigilance aurait dû faire annuler les AMM conditionnelles dans les jours qui ont suivi leur octroi.

Le site de la Food and Drug Administration (FDA) américaine publie au sujet de Cominarty® (Pfizer) « Myocardite et péricardite : les données de post-commercialisation démontrent des risques accrus de myocardite et de péricardite, en particulier dans les 7 jours suivant la deuxième dose. Le risque observé est plus élevé chez les hommes de moins de 40 ans que chez les femmes et les hommes plus âgés. Le risque observé est le plus élevé chez les hommes de 12 à 17 ans. »

L’état des lieux de la pharmacovigilance est clairement catastrophique. Il a donné lieu dans certains pays au retrait des produits (Norvège, Suède, Danemark, Finlande en priorité pour l’Europe avec extension secondaire à d’autres pays), Japon, Singapour, … tous pays moins sensibles au lobbying… Car il s’agit bien de se poser les bonnes questions, à partir du moment où une immunité pénale anormale a été octroyée aux fabricants de vaccins qui se voient déresponsabilisés des événements indésirables graves de leurs produits et que ce sont les États (et donc les contribuables) qui devront indemniser.

On ajoute à cela, les difficultés d’accès aux sites de pharmacovigilance signalées par nombre de citoyens et médecins dans le monde, ainsi que les déclarations trop fréquentes de non imputabilité des effets secondaires déclarés, l’état des lieux est très très inquiétant.

Comme on peut le constater sur le site https://clinicaltrials.gov/ la majorité des produits n’a pas fini les études cliniques requises pour l’obtention d’AMM sur l’ensemble des publics cibles (fonction de l’âge, grossesse, comorbidités, …), certaines étant même prévues jusqu’en 2024.

Les achats inconsidérés de certains États, en particulier de l’Union européenne, sont donc anormaux en l’état des connaissances scientifiques, du contenu des dossiers et des données de pharmacovigilance. La justice doit désormais œuvrer.

Pour la France la justice doit également questionner le non-respect des RCP (résumé des caractéristiques du produit) et des contre-indications qui a été préconisé par le ministère de la Santé, mettant gravement en danger certains personnes, contraintes par le passe dit « sanitaire » mis en œuvre dans notre pays.

Le collectif LLMP (Laissons Les Médecins Prescrire) compte des médecins de nombreux pays et est en contact avec les collectifs mondiaux majeurs regroupant les médecins et scientifiques sans conflit d’intérêt. Nous faisons tous les mêmes constatations alors que les problématiques pays en matière de santé publique sont très différentes.

Pharmacovigilance

Vous devez consulter directement et régulièrement les bases de données de pharmacovigilance pour vous forger votre propre opinion, c’est URGENT.

Monde : base Vigiaccess http://www.vigiaccess.org/ recherche sur mot clé « covid-19 vaccine » au 20/11/2021 : 2 586 558 effets secondaires déclarés

USA : base VAERS

Union Européenne : base Eudravigilance https://www.adrreports.eu/fr/

Guide d’utilisation de la base

Alerte sur l’émergence des effets secondaires depuis la mise en place des injections chez les enfants

Ref EudraVigilance Cominarty® (Pfizer)

De plus en plus de pays ont arrêté l’usage des produits Janssen, AstraZeneca et Moderna. Taiwan vient d’annoncer l’arrêt de Cominarty® (Pfizer) chez les enfants en raison des risques cardio-vasculaires.

Magnétisme : de nombreux médecins (y compris en CHU) ont constaté une attraction de métaux au niveau des zones d’injection chez certains sujets. Cet état de fait a également été constaté par des huissiers. Plusieurs biologistes de renom pensent que la présence de graphène est à l’origine de ces constatations.

Communication par la peur et conflits d’intérêt

Cette « crise COVID » s’est déroulée dans un contexte d’état de choc, entretenu par une communication des plus étonnantes, fondée sur la peur et la manipulation.

Et cela se poursuit avec le variant « omicron » dont le Pr Fantini nous dira sans doute qu’il aura du mal à rivaliser avec « delta ».

En ce qui concerne les médecins, la plupart de ceux qui ont abondamment communiqué ont omis de décliner leurs conflits d’intérêt à chaque information comme la loi les en oblige et les médias ne leur ont pas non plus rappelé cette obligation. Le Conseil de l’Ordre des médecins n’a pour l’heure, condamné aucun manquement. Même remarque pour le Conseil scientifique.

Vous pouvez vérifier ces informations sur https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/rechercheBeneficiaires?execution=e2s1 pour ce qui est des sommes touchées indoor. Un autre exemple :

Même type de remarque pour les médias financés par des intérêts privés, comme la Fondation Bill & Melinda Gates, elle- même en conflits d’intérêt au travers de structures comme GAVI « l’alliance du vaccin » (https://www.gavi.org/) ou de l’OMS puisque devenu son premier financeur suite au retrait des États-Unis.

A fin 2020 Eurofordocs (https://www.eurosfordocs.fr/dashboard/structure_beneficiaire) comptabilisait 417 332 939 € versés par l’industrie pharmaceutique à la presse et aux médias.

Des conflits d’intérêt ont aussi été créés artificiellement dans les systèmes de santé avec la modification de la cotation d’actes cliniques ou biologiques, faisant du COVID une opportunité pour certains professionnels ou structures de soins publiques ou privées. Pour mémoire la Consultation des médecins est bloquée depuis des années à 25 euros, sans parler de celle des autres professionnels de santé.

Les États ont publié des chiffres et des informations erronés sciemment. Plusieurs pays ont diffusé de fausses images avec des mannequins ou des acteurs que des communiqués contradictoires de « fact check » ne nous feront pas oublier.

Des mesures contradictoires permanentes ont créé un état de psychose collective aux répercussions dramatiques ex : masques/pas de masques – confinement/pas de confinement – couvre-feu 8h/couvre-feu 23h, …

Des publicités aux budgets colossaux continuent d’entretenir un état de sidération et de stress post-traumatique permanent, ayant conduit entre autres à une explosion des suicides chez les adolescents (+299% sur la période de novembre-décembre 2020

(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2784787).

Une censure a été organisée, y compris des plus grands scientifiques de la planète. Les États ont produit des « fake news » et des structures de « fact checking » ont été financées pour décrédibiliser l’information véritable et taxer de « complotisme » des citoyens exprimant une opinion divergente, ce qui, en temps normal, eut « simplement » appelé un débat contradictoire.

Les administrateurs de Wikipedia® ont créé des fiches malveillantes pour de nombreux médecins et scientifiques ayant pris la parole pour dénoncer des anomalies, en les fichant également comme complotistes.

Une censure de la parole des médecins a été soigneusement organisée par le Conseil de l’Ordre des médecins avec la convocation de dizaines de praticiens menacés de radiation, générant une auto-censure de plusieurs dizaines de milliers d’autres.

La désinformation se poursuit sur le sujet du pourcentage de personnes vaccinées hospitalisées actuellement, mais le Royaume-Uni qui fait preuve de plus de transparence publie des données précisant le statut vaccinal, données qui sont donc à suivre avec attention et qui concordent dans l’ensemble avec les informations données par les lanceurs d’alerte de différents pays (Israël, Belgique, Gibraltar, …).