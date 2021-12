Covid-19 - Omicron: Panique internationale, zéro mort (OMS)

Alors que de plus en plus de pays disent détecter des cas du variant Omicron à travers le monde, aucun décès n'a été rapporté à cette nouvelle souche. Mais cette donnée pourrait rapidement évoluer.

Une mortalité pour le moment inexistante. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce vendredi ne pas avoir détecté de morts liés au nouveau variant Omicron.