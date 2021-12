Covid: L’Union Européenne commande 4,4 milliards de doses, 10 pour chaque habitant

Sachant qu’ une dose de vaccin ARN Messager coûte environ 24 dollars, soit 19,50 euros (si nous prenons le vaccin de Pfizer comme référence) , 4,4 milliards de doses représentent environ. Ce chiffre n’est qu’une estimation, mais indique à combien pourrait s’élever le montant de la facture des vaccins. Non content du scandale sur l’opacité des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, nous avons un scandale financier avec ce coût exorbitant que vont devoir payer les contribuables européens de leurs poches pour engraisser Big Pharma. Alors que des traitements moins coûteux et plus efficaces existent, comme l’hydroxychloroquine et l’ivermectine. Mais les gouvernements ont préféré ne pas en tenir compte, voire de les interdire, et de choisir de ruiner les caisses des finances publiques. Un « pognon de dingue » qui aurait pu servir à redresser les hôpitaux qui sont dans le rouge depuis au moins 20 ans.