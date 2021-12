Des chasseurs flinguent un cerf "majestueux" au beau milieu d’un village dans l’Oise - vidéo

Alors que l’éternel conflit entre amateurs de la chasse et défenseurs de la cause animale est loin d’être réglé, un autre apparaît parallèlement autour de la possibilité de chasser à proximité de lieux habités. Un cerf a ainsi été tué le 22 décembre à Morienval, près des habitations au bord de la forêt de Compiègne (Oise). Poursuivi par des membres de l’équipage de la Futaie des amis, il a tenté de fuir mais a été coincé par des grillages, relate Actu Oise. La scène a été filmée par des militants anti-chasse à courre du collectif Abolissons la vénerie aujourd’hui (AVA) et partagée sur les réseaux sociaux.