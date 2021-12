Des données surprenantes sur le COVID au Danemark (mais pas pour la raison que l’on vous a racontée)

Les Danois publient désormais des données quotidiennes extrêmement détaillées sur les cas et les hospitalisations liées au Covid – pas seulement sur Omicron, mais sur tous les variants du Covid.

Et, dans des nouvelles qui ne surprendront précisément personne qui a été en vie ces deux dernières années, ils peignent une image entièrement différente de ce que les médias prétendent.

Omicron – qui continue d’apparaître comme nettement moins dangereux, bien que plus transmissible, que les variants antérieurs du Covid – a été utilisé comme couverture pour l’échec de la vaccination.

La plupart des nouveaux cas de Covid au Danemark surviennent chez des personnes vaccinées ou ayant reçu une dose de rappel – et cela est vrai aussi bien pour Omicron que pour les variants antérieurs. Plus de 76 % des infections à Covid non Omicron au Danemark concernent des personnes vaccinées, de même qu’environ 90 % des infections Omicron.

En outre, seules 25 des 561 personnes actuellement hospitalisées au Danemark pour le Covid présentent le variant Omicron. Les Danois ne fournissent pas le nombre exact de patients en soins intensifs atteints d’Omicron, se contentant de dire qu’ils sont moins de cinq.

Le fait le plus étonnant concernant Omicron et le Danemark est peut-être que son augmentation est en fait parallèle à un ralentissement marqué de la progression des hospitalisations et des patients en soins intensifs au Danemark. Ces chiffres ont été multipliés par cinq entre la mi-octobre et la fin novembre, alors que les Danois quittaient la joyeuse vallée des vaccins. Depuis lors, elles n’ont pratiquement pas bougé, augmentant d’environ 20 %.

