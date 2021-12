Des traces de cocaïne trouvées dans des toilettes près du bureau de Boris Johnson

Des traces de cocaïne auraient été découvertes dans les toilettes les plus proches du Premier ministre Boris Johnson. Cela intervient alors que l'on s'inquiète de plus en plus de la consommation de drogues comme la cocaïne et d'autres substances illégales au Parlement.

La nouvelle intervient également après que Johnson a discuté de ses nouveaux plans pour lutter contre la consommation et la distribution de drogues à travers le Royaume-Uni , dans le but de "faire un exemple" avec les délinquants de la classe moyenne.

Tel que rapporté par le Times , des preuves la présence de cocaïne ont été identifiées dans les toilettes les plus proches du bureau de Johnson et du ministre de l'Intérieur Priti Patel, ainsi que dans la salle de bain pour handicapés du couloir du cabinet fantôme à Norman Shaw North et les toilettes accessibles à côté du bureau de Nick Thomas-Symonds, l'ancien secrétaire d'État à l'Intérieur du cabinet fantôme.



Un total de 12 sites à travers Westminster ont été testés avec des lingettes de détection – tous sauf un ont révélé des preuves de consommation de cocaïne, y compris des endroits réservés aux détenteurs de laissez-passer parlementaires, selon le rapport. Deux trafiquants de drogue ont également été arrêtés sur ou autour du domaine parlementaire au cours de l'année écoulée, ainsi que 13 personnes détenues pour possession de drogue.



Sir Lindsay Hoyle s'est engagé à enquêter sur la culture de la drogue à Westminster, d'autres députés appelant à l'utilisation possible de chiens renifleurs.