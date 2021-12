Doctothon : 300 docteurs s’exprimeront ce vendredi sur la crise sanitaire pendant 24 h

Le Téléthon, ce grand événement médiatique de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares, était lancé ce vendredi 3 décembre. Ce vendredi 10 décembre à 18 h, c’est un autre évènement inédit qui voit le jour : le Doctothon. Le projet : donner la parole à 300 docteurs, médecins et scientifiques, sur la crise Covid pendant 24 h sans interruption jusqu’au lendemain, samedi 11 décembre, 18 h.

À l’initiative, Cécile Maïchak, qui se présente comme une citoyenne avec quinze ans d’expérience en matière de gestion de projet. Sur Sud Radio, elle explique que l’idée lui est venue alors qu’elle interviewait cinq docteurs en direct par visioconférence : « Je les interviewais et, à un moment, ils ont dit : "Ce serait bien qu’on se réunisse". Et puis, parallèlement à ça, nous avons tous remarqué le nombre de vues qu’avait cette vidéo. Je me suis dit qu’il y avait là une demande d’informations concernant ce que les médecins pensent. L’idée du Doctothon est née comme ça ».

Au cours de ce marathon, qui sera entrecoupé d’intermèdes avec des surprises, chaque docteur disposera de trois minutes pour passer un message ciblé. Ces derniers viendront de tous les pays du monde : Israël, Afrique du Sud, Espagne, Maroc…

Plusieurs figures du moment y apparaîtront. Le professeur Christian Perronne est le parrain du Doctothon, la députée et psychiatre Martine Wonner sa marraine. Ce meeting international numérique accueillera aussi la généticienne Alexandra Henrion-Caude et le docteur Louis Fouché.

Le but de l’opération se décline en plusieurs objectifs. Tout d’abord, informer le public sur les réalités scientifiques liées à cette crise. Ensuite, faire savoir que le monde médical est, lui aussi, en souffrance en raison de l’interdiction à la libre controverse scientifique, de l’atteinte à la liberté de prescription et somme toute, de l’impossibilité de respecter le serment d’Hippocrate. Enfin, recréer un lien de confiance entre le grand public et le monde scientifique, profondément fracturé par cette crise, en montrant à tous les professionnels de santé que la voie tracée par les instances officielles n'est pas la seule voie possible.

À ce jour, plus d’une centaine de médecins ont confirmé leur participation. Une centaine d’autres sont en cours d’enregistrement. Il reste donc encore quelques places à combler. Par souci d’anonymat, certains invités ne donneront lors du direct que leur prénom avec leur domaine de spécialisation.

Pour assister à l’évènement, les internautes devront se connecter via les liens suivants :

Pour la France :

La chaîne Les colères des rues : www.facebook.com/bycoleresdesrues/

La chaîne Alliance Humaine : www.ah-si.org/

Pour la Belgique :

La chaîne KAIROS : www.kairospresse.be