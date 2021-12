Elon Musk dit qu’il veut implanter des micropuces cérébrales dans des humains l’année prochaine

Elon Musk a annoncé ce calendrier lors d’une interview au sommet du Conseil des PDG du Wall Street Journal lundi – dans des propos repérés par Insider – où il a été interrogé sur les objectifs de Neuralink pour 2022. Le milliardaire a fait référence au succès de l’entreprise dans l’implantation de neuropuces chez les singes avant de décrire ses objectifs pour les humains.

« Nous espérons pouvoir implanter cette technologie chez nos premiers humains – qui seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière, comme les tétraplégiques ou les quadriplégiques – l’année prochaine, sous réserve de l’approbation de la FDA », a déclaré M. Musk lors de l’événement.

Hier, Musk s’est rendu sur Twitter pour exposer à nouveau l’objectif de 2022, en disant que les progrès « s’accéléreront lorsque nous aurons des dispositifs chez l’homme (difficile d’avoir des conversations nuancées avec des singes) l’année prochaine. »

Si le calendrier peut sembler ambitieux à première vue, il représenterait en fait un retard par rapport aux objectifs initiaux de Musk.

En 2019, Musk a déclaré qu’il espérait voir des essais sur des humains à la mi-2020. Il est vrai que ces plans ont été bouleversés par une pandémie. Cependant, en février dernier, Musk a indiqué sur Twitter que Neuralink « pourrait être en mesure de procéder aux premiers essais sur l’homme plus tard », en 2021, ce qui n’a pas été le cas non plus.