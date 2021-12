Fuites de Klaus Schwab : lettres secrètes entre le WEF et des membres du gouvernement hollandais dévoilées

C’est écrit noir sur blanc, ils veulent changer le monde sans passer par les volontés des peuples, c’est la définition même du complot des élites

Pendant que les journalistes continuent de nier cette réalité en accusant toutes les personnes qui dénoncent cette dérive dictatoriale de complotistes, les comploteurs continuent d’avancer leurs pions en catimini comme le démontre ces échanges de courriers entre le patron du Forum économique mondial et les membres les plus importants du gouvernement hollandais. Ces derniers savent parfaitement que ce qu’ils font est illégal, que leur population ne sera pas d’accord, c’est pourquoi ils ont essayé de cacher cette correspondance.

A la demande du député FVD Pepijn van Houwelingen, des lettres secrètes du Forum économique mondial aux membres du cabinet [Gouvernement hollandais] ont été rendues publiques vendredi dernier. Dans les lettres – adressées au Premier ministre Rutte, au leader du D66 Sigrid Kaag et au leader du CDA Wopke Hoekstra – les membres du cabinet sont personnellement remerciés pour leur contribution à la Grande Réinitialisation.

Par exemple, un représentant du Forum économique mondial a écrit à Sigrid Kaag : « […] vos contributions aux travaux de la Grande Réinitialisation seront exceptionnellement cruciales lors de la prochaine réunion annuelle. Votre participation aux délibérations de Davos garantira également que les Pays-Bas jouent un rôle majeur dans l’élaboration de l’avenir du système commercial international. » Wobke Hoekstra a également reçu une telle lettre de remerciement.

En réponse à l’une des lettres de Schwab, le Premier ministre Rutte écrit : « Merci de m’avoir invité à la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial. […] Permettez-moi de souligner l’importance du Forum économique mondial pour le gouvernement néerlandais. Au fil des ans, nous avons construit une relation solide, comme en témoigne la délégation néerlandaise importante lors de la réunion annuelle. »

Les documents exceptionnels sont arrivés entre les mains du Forum pour la démocratie en réponse aux questions parlementaires de Pepijn van Houwelingen, qui a refusé de répondre au cabinet pendant trois mois. Mais après d’incessants rappels, le cabinet ne pouvait plus garder les lettres secrètes.

Les liens étroits de certains membres du cabinet avec le WEF de Klaus Schwab étaient connus depuis un certain temps, mais jusqu’à présent, on a toujours nié qu’il y ait eu une quelconque influence. Plusieurs débats sur cette question urgente ont été bloqués par le VVD, le CDA, le D66 et d’autres partis de l’entente. En fait, toutes les questions entourant l’influence douteuse du Forum économique mondial sur la politique néerlandaise ont longtemps été rejetées comme une « théorie du complot ». Cependant, les lettres révélées confirment ce que beaucoup de gens soupçonnaient depuis longtemps.

FVD continue de creuser jusqu’à ce que la pierre du bas soit relevée. Téléchargez ci-dessous tous les documents que le cabinet a dû publier.

source:https://www.lelibrepenseur.org/