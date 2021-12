Hold-up – Partie 2 (vidéo)

par Dominique Delawarde.

Cette vidéo intéressera ceux qui se posent encore des questions sur la crise sanitaire.

Ceux qui, bardés de certitudes, ne s’en posent pas et ne s’en sont jamais posés depuis le début, ceux qui sont dans la confiance aveugle dans nos exécutifs politiques et de santé et dans » la faction auto proclamée scientifique » drivée par Big Pharma », peuvent passer leur chemin. Ils gagneront du temps.

Ce document est la partie 2 du documentaire Hold up qui avait fait couler beaucoup d’encre lors de sa parution, il y a juste un an, le 11 novembre 2020, et qui avait connu un gros succès d’audience en France (+ de 6 millions de vues malgré sa longueur: 163 minutes, et malgré la censure de you tube). Cette première partie avait été vivement critiquée et combattue par l’exécutif et les médias mainstream français, jamais avares de qualificatifs du type « complotiste » ou « d’extrême droite » pour tenter de discréditer ceux qui contestent le discours « officiel ».

J’observe que l’évolution du cas suédois donne, désormais chaque jour, raison à la thèse avancée par le documentaire HOLD UP 1 et que Wikipédia colporte désormais de grosses « FAKE NEWS » en écrivant « Le Portugal, qui possède une population comparable à la Suède et qui a mis en place un confinement strict au printemps (2020), a un taux de mortalité inférieur de deux fois à celui de la Suède. La Finlande et la Norvège, qui sont voisins de la Suède, ont confiné et ont eu environ 10 fois moins de morts que la Suède. Wikipédia gagnerait en crédibilité en réactualisant sa critique de Hold Up 1 sur le cas Suédois.

La vérité d ‘aujourd’hui n’est plus celle d’hier (on peut débattre de tout sauf des chiffres) . Elle est devenue la suivante en reprenant la formulation de Wikipédia:« Le Portugal , qui possède une population comparable à la Suède et qui a mis en place un confinement strict au printemps 2020, a aujourd’hui un taux de mortalité supérieur de 20% à celui de la Suède. La Finlande et la Norvège, qui sont voisins de la Suède, ont confiné et ont eu environ 6 à 7 fois moins de morts que la Suède, mais les Pays Baltes, également voisins, ont presque autant de morts, à eux trois, que la Suède, (pour une population totale deux fois moindre ….)

Cette vérité d’aujourd’hui devrait être complétée par le constat que la Suède est sortie de l’épidémie depuis cinq mois , alors que le Portugal, la Finlande et la Norvège ne le sont pas. Sur les 7 derniers jours par exemple, la Suède n’a déclaré qu‘un seul décès, la Finlande 28 décès pour moitié moins d’habitants, la Norvège 51 pour moitié moins d’habitants, le Portugal 74 pour une population comparable. La Suède n’a connu que deux épisodes épidémiques à ce jour, le Portugal, la Norvège et la Finlande connaissent aujourd’hui un nouvel épisode épidémique qui pourrait bien s’avérer plus meurtrier pour eux que les précédents.

Le bilan de gestion d’une épidémie ne se juge qu’à la fin, voire plusieurs années après la fin. Nous verrons donc évoluer les choses au fil du temps. Très bien partis en 2020, les pays du pacte de Visegrad et les pays de l’Est de l’Europe se retrouvent parmi les derniers de la classe européenne en fin d’année 2021 …. En revanche, les situations de la Suède et de la Chine ne cessent de s’améliorer …. comparativement aux autres.

Ce nouveau documentaire Hold Up (2ème partie) 2021 est bien meilleur que le premier de 2020, tout simplement parce qu’il est plus court (77 minutes) et donc plus percutant.

A chacun, bien sûr, de se faire son idée.

Dominique Delawarde