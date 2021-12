L’Allemagne s’incline définitivement devant Davos

Ce qui est important ici, c’est qu’à la lumière de la sortie médiatique d’OmicronVID-9/11, le nouveau gouvernement allemand est désireux de servir pleinement l’agenda de ses maîtres à Davos. Même si OmicronVID-9/11 semble être la souche la plus légère et la moins intéressante du COVID-9/11, cela ne dissuade pas les gouvernements européens d’annoncer des programmes de vaccination obligatoires, y compris la nouvelle et fragile coalition allemande.

Ce tweet confirme que Lindner a complètement cédé ici. Au moment où j’écris ces lignes, le nouveau chancelier Olaf Scholz et une majorité de présidents d’États fédérés font pression pour que cette législation soit soumise au Bundestag.

Malheureusement, personne ne devrait vraiment être surpris par cela. Alors que j’espérais que Lindner serait l’épine dans le pied de Davos en Allemagne, cela ne semble pas du tout être le cas. La « retraite » du grand faucon monétaire Jens Wiedmann, président de la Bundesbank, pour « passer du temps avec sa famille », était un signe avant-coureur de cette crise.

Ouais, tire l’autre Jens, il joue « Jingle Bells ».

Le mieux que Lindner puisse faire dans ces circonstances, c’est de ralentir le déploiement de ce programme, mais il ne le fera pas maintenant, à moins que ce programme de vaccination obligatoire ne passe par le Bundestag et ne soit profondément impopulaire auprès des électeurs allemands.

Mais revenons à l’accord de coalition. C’est un document qui se lit comme une prise de contrôle par l’Allemagne de tout le continent. Et je suppose que c’est le pot-de-vin offert au FDP pour qu’il accepte.

En apparence, il cimente l’idée que l’Allemagne est responsable de l’évolution de l’UE d’une collection d’États indépendants vers une union politique et fiscale complète qui supplante toutes les considérations des gouvernements nationaux. Mais, en même temps, il érodera encore plus toute souveraineté restante en Allemagne, ainsi que dans tout autre État membre de l’UE.

Davos a clairement exposé son plan : l’évolution complète de l’UE en un super-État bureaucratique transnational sans aucune responsabilité directe de ses dirigeants envers les citoyens.

S’attendre à ce que cette coalition recule, par exemple, sur les questions d' »État de droit » avec la Pologne et la Hongrie est un fantasme. Au contraire, Berlin donne aujourd’hui un blanc-seing à Bruxelles pour s’attaquer à ces deux pays plus durement que jamais.

Et le point décisif de cet argument se trouve dans les deux dispositions ci-dessous :

Plus généralement, les trois parties se sont fixé l’objectif très ambitieux de modifier les traités de l’UE. L’accord stipule que la conférence en cours sur l’avenir de l’Europe – un forum de discussion sur les réformes possibles de l’UE – « devrait conduire à une convention constitutionnelle et à la poursuite du développement d’un État européen fédéral ». Cette position ne sera pas bien accueillie par certaines capitales européennes, comme Varsovie ou Budapest, qui s’opposeraient probablement à toute initiative de ce type. En matière de politique étrangère et de défense, le traité exige une réforme de la division de la politique étrangère de l’UE, le service européen pour l’action extérieure. Il pousse également l’UE à ne plus exiger l’unanimité pour toutes les mesures de politique étrangère, un obstacle que l’Union a du mal à surmonter sur des questions aussi fondamentales que la publication de déclarations sur la répression chinoise à Hong Kong.

En outre, pour faire accepter cette transformation en technocratie dépravée, les Allemands feront pression pour que des « élections » démocratiques plus directes soient organisées dans l’ensemble de l’Union pour désigner les dirigeants de la Commission européenne. Regardez tous ! La démocratie !

Il s’agit simplement d’un cheval de bataille pour obtenir une plus grande intégration politique, car les gouvernements nationaux continuent de contrôler qui les représente à la Commission. Puisque, comme nous l’avons vu à maintes reprises, Davos et l’UE contrôlent entièrement les appareils des partis dans chaque grand pays et que la loyauté des gens est ainsi répartie entre cinq à sept partis dans chacun de ces pays, les élections elles-mêmes sont une véritable farce puisque les coalitions qui finissent par gouverner ne ressemblent en rien à ce pour quoi la majorité des gens ont voté, comme en Italie, en Tchécoslovaquie et en Autriche.

