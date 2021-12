L214 dénonce les conditions d’élevage de porcs d’un fournisseur d’Herta (vidéo)

L’association de défense des animaux L214 a publié une nouvelle vidéo épinglant un élevage de porcs dans l’Aube, fournisseur de la marque Herta. On y voit notamment un homme frappant une truie avec un objet en plastique.

Une filière engagée à respecter le bien-être animal

« Des animaux vivant sur un sol en béton recouvert d’excréments, des truies enfermées dans des cages si exiguës qu’elles ne peuvent même pas se retourner, des cochons malades, certains présentant de très grosses hernies, d’autres agonisants, des mutilations pratiquées à vif sur les porcelets, des coups portés aux animaux. Malgré le recours à de nombreux antibiotiques, de nombreux cochons ne survivent pas à ces conditions de vie et meurent sur place. » close volume_off

Voici ce que dénonce l’association dans cette nouvelle vidéo choc, réalisée dans un élevage de cochons basé à Ortillon, dans l’Aube. Fournisseur de la « filière préférence d’Herta », l’élevage s’était pourtant engagé à respecter le bien-être animal.

Des images insoutenables

Sur la vidéo, tournée entre les mois d’août et de septembre, on peut voir un homme frapper à plusieurs reprises le dos d’une truie avec un instrument en plastique, ou encore un autre claquer la tête de deux porcelets au sol pour les tuer. D’autres porcelets sont lancés vivants, sans ménagement, dans un bac en plastique où ils subissent alors différentes interventions observées en élevage, notamment la section de la queue et l’épointage des dents.

L’élevage appartient à la société Promontval et compterait près de 20 000 cochons répartis sur deux sites, selon L214. Elle a récemment obtenu l’autorisation de s’agrandir en ajoutant 5 000 animaux supplémentaires. Un agrandissement qui conduirait 42 000 cochons à l’abattoir chaque année. Selon l’association, la moyenne nationale s’élève à 4 400 porcs envoyés à l’abattoir par an.

Une plainte déposée par L214

L214 a annoncé avoir déposer une plainte pour « mauvais traitements envers les animaux et tromperie des consommateurs auprès du procureur de Troyes ». Elle a aussi lancé une pétition pour demander à Herta « de s’engager à bannir l’élevage intensif de cochons de sa chaîne d’approvisionnement ».

Dans un communiqué, la société Herta a indiqué avoir été informée « de la publication imminente d'une vidéo à charge contre un élevage de porcs ». Elle précise qu’elle compte analyser cette vidéo et lancer un audit. « Si des manquements aux règles venaient effectivement à être constatés dans cet élevage, Herta saura en tirer toutes les conséquences », ajoute le groupe, qui dénonce toutefois « l'acharnement de L214 contre l'élevage ».