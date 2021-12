La Chine a créé des « cochons humanisés » destinés à être utilisés dans la recherche sur le COVID

Dans les années qui ont précédé le COVID, les prouesses en matière d’édition de gènes étaient le témoignage le plus visible de la volonté de Pékin de pousser ses scientifiques au-delà des limites de ce que la communauté internationale jugeait « acceptable ». Il y a quelques années, un scientifique chinois a choqué le monde entier, et a même été emprisonné dans son pays pour avoir donné une mauvaise image du PCC, lorsqu’il a dévoilé les premiers bébés humains génétiquement modifiés au monde. Le matériel génétique des jumelles a été modifié in utero pour les immuniser contre l’infection par le VIH de leur père.

Nous nous étonnons que ce sujet ne soit pas plus souvent abordé lors des discussions sur les activités scientifiques malhonnêtes de Pékin, discussions qui sont devenues de plus en plus fréquentes depuis que le COVID a fait irruption à Wuhan il y a deux ans.