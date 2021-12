Le cas de l’Égypte démontre-t-il l'inutilité de la vaccination ?

par Le Libre Penseur.

Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde pour comprendre l’ampleur de la supercherie.

Après avoir démontré que tout ceci était une gigantesque mascarade en prenant l’exemple du Nigeria, prenons aujourd’hui l’exemple de l’Égypte.

Avec une population de 102,3 millions d’habitants, un taux de vaccination très faible dépassant péniblement les 19 %, l’Égypte n’a pas du tout été foudroyée par le variant Delta ni le variant Omicron.

On a l’impression qu’il y a 2 mondes parallèles, l’Europe occidentale et le reste du monde. D’ailleurs, l’Égypte comptabilise au total, au bout de 2 années de crise sanitaire, un peu plus de 21 000 décès, l’équivalent de 211 décès pour 1 million d’habitants, très loin derrière le résultat catastrophique de la France pourtant dirigée par la meilleure élite médicale mondiale.

source:https://www.lelibrepenseur.org/