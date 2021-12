Le célèbre chimiste ayant dénoncé la présence de graphène dans les vaccins a été retrouvé mort

Une affaire controversée sur fond de « complotisme vaccinal »

Le Dr Andreas Noack, chimiste allemand expatrié en Autriche, est décédé après avoir divulgué cette vidéo concernant le graphène dans les vaccins.

Pas forcément friand de toutes les théories alternatives concernant les vaccins, faisons quand même un état des lieux.

Il avait dénoncé les effets de l’adjuvant hydroxyde de graphène, une nanotechnologie qui serait présente dans l’injection, expliquant que c’est ce qui tue réellement les gens en s’immisçant dans l’ensemble des organes et provoquant des lésions au niveau cellulaire, « comme des nano-lames de rasoir ».

Voici un résumé de sa vidéo :

« L’hydroxyde de graphène a été trouvé dans tous les vaccins étudiés. L’hydroxyde de graphène forme des structures dans le flux sanguin d’environ 50 nm de large et 0,1 nm d’épaisseur. Elles sont très fines, mais très solides. Elles agissent comme de petites lames de rasoir dans le flux sanguin qui peuvent couper les vaisseaux sanguins. Elles ne se décomposent pas.

Une fois dans la circulation sanguine, elles y resteront pour toujours (à moins que la personne ne reçoive une transfusion sanguine pour les éliminer). Leur effet sur les vaisseaux sanguins est cumulatif. Plus elles restent longtemps dans la circulation sanguine, plus les vaisseaux sanguins sont endommagés au fil du temps. Cela crée des problèmes d’hémorragie dans tout le corps. Selon lui, un débit sanguin plus élevé (dû à une activité physique intense des athlètes) entraînerait des dommages plus importants aux vaisseaux sanguins causés par l’hydroxyde de graphène et expliquerait donc les décès d’athlètes parmi les personnes injectées.«

Pour résumé, selon cette théorie, si vous êtes vacciné il existe un risque d’être condamné à rester au repos toute votre vie. Et si jamais jaillit de votre esprit déviant la volonté de pratiquer une activité physique, vous risquez de mourir d’hémorragie interne grâce aux graphènes qui vont vous « poncer » toutes les parois internes de vos vaisseaux sanguins.

Merveilleux n’est-ce pas ?

Voici des citations importantes faites par le Dr Noack :

« Recevoir le vaccin, c’est comme jouer à la roulette russe. Les personnes qui meurent immédiatement ou peu après avoir reçu le vaccin sont comme des victimes de la roulette russe. C’est lorsque l’oxyde de graphène frappe immédiatement la paroi des vaisseaux sanguins qu’il provoque la mort, ou l’effondrement immédiatement après avoir reçu le vaccin.

Les médecins qui pratiquent des autopsies sur les victimes du vaccin ne vont rien trouver. Ces médecins cherchent quelque chose de biologique comme cause de la mort, mais l’hydroxyde de graphène n’est pas biologique donc il ne sera pas visible dans leurs tests. »

Le crime serait donc presque parfait, selon cette analyse, avec cette nanoparticule meurtrière ne pouvant être isolée.

« Il y a des photos de sang coagulé sortant du nez. Les gens saignent à mort de l’intérieur.

Les athlètes de haut niveau qui meurent ont un sang qui s’écoule rapidement. Plus le sang circule vite, plus les rasoirs font de dégâts.

La question à poser aux fabricants de vaccins et aux politiciens est la suivante : POURQUOI CES LAMES DE RASOIR SONT-ELLES DANS LES VACCINS ? Comment peuvent-ils justifier leur présence dans les vaccins ? Et maintenant, ils veulent forcer les enfants à être vaccinés dès l’âge de 5 ans avec ce produit horrible !

Il y a un an (nov 2020), le chimiste avait été arrêté par une unité de police armée pendant un live YouTube.«

Cet homme qui connaissait un certain succès sur internet avait certainement des ennemis.

Je n’ai aucune idée si ce qu’il affirme est vrai et d’ailleurs je vous invite à garder un esprit critique, même quand des idées confortent votre avis . Il faut faire l’effort car être critique des avis qui ne vous plaisent pas n’est pas compliqué.

D’ici quelques mois, l’Autriche rendra la vaccination obligatoire pour sa population… quitte à l’envoyer en prison. Le Dr Andreas Noack était décidemment dans un des pires pays qui soit pour lui.

source:https://geopolitique-profonde.com/