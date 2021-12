Le film "Hold On" en accès libre pour alerter contre la vaccination des enfants

"Hold On", le documentaire qui prend la suite de "Hold Up", sorti l’année dernière, a été diffusé en libre accès hier sur toutes les plateformes ne le censurant pas. Hold Up avait connu un grand succès médiatique car il était le premier documentaire, en novembre 2020, à revenir sur six mois de controverse autour de la crise liée au Covid-19.

L’équipe de "Hold On", Citizen Light, qui a produit et réalisé ce deuxième volet a annoncé le partager gratuitement, pour s’opposer à "la vaccination des enfants de 5 ans qui a déjà commencé". Ce collectif de journalistes ayant travaillé dans les "grands médias", entend lutter contre cette politique, grâce à l’information : "le but de cette décision est d’alerter le plus grand nombre sur les dangers de ces injections expérimentales", nous confie Pierre Barnérias, membre de l’équipe, joint par téléphone.

S’attaquer aux plus jeunes a été le déclencheur pour ce journaliste : "la vaccination des enfants a toujours été pour moi la ligne rouge à ne surtout pas franchir", explique-t-il.

Ce film avait déjà été financé par le public. Dans leur lettre disponible sur leur site Citizen-light.fr, ils remercient dans le même temps leurs contributeurs et ouvre déjà la porte à un prochain numéro, "Hold Out" - ils avaient annoncé une trilogie.

Ceux qui avaient acheté ou loué "Hold On" avant sa gratuité recevront le film Thanatos, un courriel leur sera envoyé. Ce film-documentaire est centrée sur les EMI (Expériences de mort imminente).