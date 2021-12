Le pilote d’Epstein balance des noms : Clinton, Trump, Spacey et le Prince Andrew

Alors qu’il était interrogé sous serment lors du procès de Ghislaine Maxwell mardi, le pilote Larry Visoski Jr a été invité à décrire son expérience, ce à quoi il a répondu : « Je me souviens certainement du président Trump , mais pas de beaucoup de personnes associées à lui », ajoutant qu’il a également fait voler Bill Clinton, Kevin Spacey, le violoniste Itzhak Perlman, l’ancien sénateur John Glenn et le prince Andrew . Il a déclaré que, bien qu’il ait été chargé de « nettoyer » après l’un des vols de Clinton, il n’a « jamais vu d’activité sexuelle » dans l’avion.

Traduction :

Everdell : La personne que nous appelons Kate, son vrai nom est sur LV4, non ?

Visoski : Je ne me souviens pas du tout de ce nom.

Vous avez mentionné Bill Clinton, Itzhak Perlman, le Prince Andrew… Donald Trump a-t-il volé dans l’avion d’Epstein ?

Visoski. Oui, il l’a fait.

Everdell : Et John Glenn et George Mitchell ont volé dans l’avion d’Epstein, non ?

Visoski : Oui.

Everdell : Et Kevin Spacey ?

Visoski : Oui.

* * *

Trump et Epstein étaient connus pour s’être associés dans les années 90 en tant que playboys de la ville de New York et entrepreneurs à succès. Comme le rapporte le Daily Mail, « Il a été rapporté précédemment que Trump avait voyagé à bord de l’avion d’Epstein entre Palm Beach, où tous deux avaient des résidences, et Newark, en 1997. Epstein aurait également volé sur l’un des avions privés de Trump ».