Les néerlandais fuient leur pays confiné, direction la Belgique et l'Allemagne

Face à l’émergence du variant Omicron, les Pays-Bas ont décidé d’instaurer un nouveau confinement strict. Les écoles, les établissements de restauration et les magasins non essentiels sont notamment fermés. Pour profiter des plaisirs de fin d'année et boucler leurs achats de Noël, de nombreux Néerlandais n’hésitent pas à franchir la frontière pour rallier de grandes villes belges comme Gand et Anvers. Les experts scientifiques, eux, s’inquiètent.