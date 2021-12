Les procureurs ont discrètement abandonné les poursuites contre les gardiens de prison d’Epstein pendant le procès de Ghislaine Maxwell

Le 13 décembre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont signé un nolle prosequi, un document indiquant au juge qu’ils souhaitent abandonner l’affaire, selon Insider. Le document n’est apparu sur le registre public du tribunal que jeudi, plus de deux semaines plus tard, et un jour après que Maxwell a été condamnée pour avoir apporté des jeunes filles à Epstein afin qu’elles soient abusées sexuellement.