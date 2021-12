Les triple vaccinés ont 4,5 fois plus de chances d’être testés positifs à Omicron que les non-vaccinés

D’après les chiffres publiés par le gouvernement britannique via l’Office for National Statistics, les personnes triplement vaccinées ont 4,5 fois plus de chances d’être testées positives à Omicron que celles qui ne sont pas vaccinées.

Les chiffres montrent également que les personnes doublement vaccinées ont 2,3 fois plus de risques d’être infectées par Omicron que celles qui n’ont pas été vaccinées.

Ces données, résumées par Will Jones du Daily Sceptic dans cet article, confirment les affirmations selon lesquelles le variant Omicron parvient à échapper à la vaccination.

« Notez qu’il s’agit de la probabilité qu’une infection soit Omicron étant donné qu’une personne est infectée, donc cela ne nous dit pas quelle est la probabilité qu’une personne soit testée positive en premier lieu », écrit Jones.

« Cela signifie qu’il ne nous dit pas que les vaccins aggravent globalement la situation, mais seulement qu’ils rendent beaucoup plus probable qu’une personne vaccinée soit infectée par Omicron plutôt que par une autre variant. En d’autres termes, il s’agit d’une mesure de la capacité d’Omicron à échapper aux vaccins par rapport à Delta. Le fait que les personnes triplement vaccinées soient beaucoup plus susceptibles d’être infectées par Omicron que les personnes doublement vaccinées confirme cette capacité d’échapper aux vaccins. »