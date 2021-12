Les « vaccins » présentent un risque de décès 7 fois plus élevé que le COVID pour les jeunes, avertissent des experts japonais

Les vaccins anti-COVID peuvent présenter un risque de décès au moins sept fois plus élevé que le virus lui-même pour les personnes dans la vingtaine, prévient le bulletin médical japonais Med Check publié par l’ Institut japonais de pharmacovigilance (NOPJIP), membre de l’International Society of Drug Bulletins (ISDB).

Le bulletin a noté que le nombre de décès liés aux « vaccins » anti-Covid peut être en vérité bien plus élevé, en partie parce que le gouvernement japonais ne rassemble que des rapports sur les effets secondaires dans les 28 jours suivant l’injection. Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a reçu un total de 1 308 rapports de décès après la vaccination contre le COVID au 15 octobre 2021.

Le risque de décès par vaccination était plus de sept fois plus élevé en juin et près de cinq fois plus élevé en août, par rapport au risque présenté par le coronavirus, a déterminé Med Check.

Med Check a également souligné qu’il n’y avait pas eu de décès par COVID au Japon avant l’âge de 20 ans. « Si les enfants de ce groupe d’âge sont vaccinés, cela peut entraîner la mort », affirme la revue médicale japonaise.

«Même si les enfants, les adolescents et les personnes dans la vingtaine sont infectés, il est naturellement bénin ou asymptomatique car ils ont moins de récepteurs du SRAS-CoV-2 ACE2 que les adultes, en particulier les personnes âgées. C’est ridicule d’envisager la vaccination pour les écoliers.»

L’analyse de Med Check fait écho à des évaluations similaires d’autres experts, tels que le Dr Jessica Rose, une immunologiste qui a déclaré aux Etats-Unis en septembre que les dangers du vaccin « l’emportent sur tout avantage potentiel », citant une augmentation « très » anormale des rapports d’effets secondaires liés à la vaccination anti-Covid.