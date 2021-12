Livre choc: "Le scandale de l'Ivermectine" par Jean-Loup Izambert

J-L Izambert a dernièrement publié un best-seller "Le virus et le président", écrit en collaboration avec Claude Janvier (voir en bas d'article) mais le revoici avec son tout nouvel ouvrage d'investigations, "Le scandale Ivermectine", un nouveau livre choc sur un médicament miracle dans la lutte contre le covid-19 et volontairement oublié des gouvernements sous pression de Bigpharma.

Jean-Loup Izambert a choisi WikiStrike pour s'exprimer



Curieuse, Marina, ma correspondante de Wikistrike m’a posé la question : « Et au bout du compte, 50 ans plus tard, tu en penses quoi de ton métier ? »

Journaliste par vocation pour tenter d’expliquer les problèmes économiques, sociaux et politiques. Sans leur compréhension hommes et femmes ne peuvent agir pour décider de leur destin et changer l’état des choses. J’ai toujours eu horreur des consciences stériles qui roupillent dans le confort des idées reçues et de la trouille d’entreprendre. « Apprendre, encore apprendre, toujours apprendre » disait le révolutionnaire russe Lénine.

Après avoir travaillé au sein de rédactions de la presse d’information politique et générale et spécialisée (économique et financière), il m’est vite apparu que traiter ces questions impliquait un engagement total. Fièvre de la passion. Refusant l’autocensure, combattant la censure et les pressions de toutes sortes ma vingtaine d’années « d’apprentissage » ne pouvait que me précipiter dans les enquêtes au long cours. Un chemin où l’on devient vite seul car le métier s’empare de vous. Pas d’idée reçue, ne faire confiance à personne et vérifier toutes les sources.

L’une des mes rares satisfactions sont ces messages de soutien reçus d’inconnus, de lecteurs, ces associations qui, avec très peu de moyens, s’emparent du livre pour éclairer les consciences et faire bouger les choses. Au bout du compte nous sommes des « prolétaires de l’écriture » s’efforçant de dégrossir l’information brute, des sortes d’ours solitaires grattant à la source le dessous de la banquise des conflits humains.

Jean-Loup Izambert