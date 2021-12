Luc Montagnier, virologue et Prix Nobel de médecine : « Il faut arrêter de vacciner, c’est une bombe à retardement »

Le Pr Luc Montagnier et Marc Doyer étaient invités le 9 décembre 2021 sur Radio Courtoisie. Rappelons que Luc Montagnier est biologiste, virologue et Prix Nobel de médecine en 2008, et Marc Doyer est membre de l’association Verity France et fondateur du groupe de soutien Mauricette. Son épouse est atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après vaccination (voir son témoignage ici).

« Il faut que les médecins comprennent le danger qu’il y a, à utiliser cette bombe à retardement. » Pr Luc Montagnier, le 9 décembre 2021 sur Radio Courtoisie

Lors de l’émission, le Pr Montagnier n’y va pas par quatre chemins. Fort d’une expérience en tant que biologiste et virologue, il assure que nous faisons face à une bombe à retardement : le risque est que les « vaccins » covid provoquent, rapidement ou à plus long terme, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. « C’est une maladie très rare normalement, mais ici nous avons déjà huit cas signalés par des médecins neurologues. Plus on injecte, plus le risque augmente, le danger est là. […] Et on peut mourir de myocardite avant de mourir des maladies à prions. »

