Nommé conseiller d’Olivier Véran, le Pr Lescure reçoit de l’argent de Pfizer

Le 22 mars 2021, François-Xavier Lescure a été nommé conseiller en charge de la lutte contre la (le virus est féminin dans certains textes officiels) covid-19 au cabinet du ministre des solidarités et de la santé.

Le Pr Xavier Lescure exerce à l’hôpital Bichat au service des maladies infectieuses et tropicales, dirigé par le Pr Yazdan Yazdanpanah.

Peut-on rester honnête dans ce contexte ? Yazdan Yazdanpanah a la réputation, non usurpée, d’être un chouchou des labos. En effet il touche de tous et en abondance (voir ci-contre un extrait de ses rétributions sur le site Transparence Santé).

François Xavier Lescure a suivi la même voie (il a reçu 28 929 € des laboratoires, dont 8 621 € de Gilead). On aurait pu penser que depuis son entrée au cabinet du ministre de la Santé, il aurait arrêté. Pas du tout ! ses mauvais penchants ont prévalu. A peine nommé au ministère, il reçoit encore des cadeaux des laboratoires. Et pas de n’importe lesquels : du grand gagnant du marché français, Pfizer qui lui donne, les 27 et 28 mars, 5 085 € (voir tableau ci-dessous). Cela s’appelle un conflit d’intérêts — le terme corruption ayant été banni par la bien-pensance.

Celui qui réclamait le 23 mars 2020 plus de confinement et pour qui l’étude du Pr Raoult « est une honte scientifique » sera-t-il un jour condamné, comme son sponsor Pfizer l’a été (40 fois !), pour charlatanisme, falsification et publicité mensongère (et ce n’est pas fini) ? Comment, comme Pfizer, peut-il avoir la confiance du gouvernement et faire au niveau national la promotion de vaccins inefficaces et dangereux ?

Jacqueline pour Le Média en 4-4-2.