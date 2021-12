Pfizer et Microsoft ont parrainé le parti du nouveau ministre allemand de la santé

« Dans un contexte de baisse des revenus et d’augmentation des dépenses, le parrainage est essentiel pour nous. Par sponsoring, nous entendons le fait d’offrir aux entreprises et aux associations une présence publicitaire efficace. En contrepartie, nous recevons une contribution financière ou un matériel ou un service. La prestation et la contrepartie doivent être dans un rapport approprié l’une par rapport à l’autre. […] La présentation en tant qu’exposant est la forme la plus courante de sponsoring au DOCUP. L’espace exposant fait partie de l’image globale d’une conférence fédérale de parti. C’est là que se présentent les divisions du parti, les organisations affiliées au parti et les organisations non gouvernementales ainsi que les associations et les entreprises commerciales. […]

« Les loyers versés par les exposants du secteur commercial et leurs associations contribuent au financement de la conférence fédérale du parti. […] En tant que parti, nous sommes heureux de nous ouvrir à la discussion. Le but de l’espace exposant est l’échange d’informations et d’arguments dans une conversation personnelle. »

En d’autres termes. Parce qu’il est élu par si peu de citoyens et qu’il a si peu de membres, les revenus du SPD doivent être payés par les lobbyistes des entreprises.

Ces paiements permettent aux entreprises d’accéder aux délégués du SPD afin que les lobbyistes puissent faire pression sur les délégués pour faire avancer leurs programmes particuliers.

La renaissance du SPD est le résultat de cette injection considérable de liquidités après qu’il ait subi un coup historique lors des élections fédérales de 2017 avec le pire résultat jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Son implosion a été qualifiée de « défaite amère » – un euphémisme, puisque le parti a été battu pour la quatrième élection consécutive au Bundestag.