Plus de 800 médicaments courants contiennent du dioxyde de titane, interdit dans l’alimentaire

Une récente enquête menée par le magazine Kali et reprise par France Info révèle que plus de 800 médicaments couramment prescrits dans notre pays contiennent cet additif, dont le Doliprane, le Spasfon, ou encore l’Imodium.

Cette substance, suspectée d’être canrérogène et perturbateur endocrinien, a été interdite à l’usage alimentaire en France et est en passe de l’être en Europe. Mais de nombreux médicaments en contiennent encore

Pourquoi est-il utilisé ?

Le dioxyde de titane est utilisé comme colorant et texturant, car il permet de rendre les médicaments plus blancs et plus brillants. Il a également des propriétés protectrices d’UV, mais son utilisation est avant tout “esthétique”, indique Christelle Pangrazzi, journaliste de Kali, interrogée par France Info.

“Aujourd’hui il y a une réticence des fabricants de médicaments, des laboratoires, à modifier ces compositions en expliquant que les patients préfèrent avoir des médicaments plus blancs.”

Le magasine de consommateurs va mettre en ligne une pétition et va envoyer une demande de changement réglementaire au ministère de la Santé et au ministère de la Transition écologique, indique la rédactrice.