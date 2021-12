Pour 10 personnes décédées à cause du Covid-19 depuis le mois d’août, 9 d’entre elles avaient été entièrement vaccinées (Santé Publique France)

Ces dernières semaines, l’hystérie est montée d’un cran face à la menace de la prétendue nouvelle variante Omicron du Covid-19, avec des affirmations selon lesquelles cette variante pourrait échapper aux vaccins Covid-19, et que seule une dose de rappel pourrait vous sauver.

Mais si vous êtes tombés dans le panneau, nous sommes au regret de vous informer que vous avez été trompés par les autorités. En effet, les données officielles de la Santé Publique montrent que la population vaccinée a représenté 6 cas de Covid-19 sur 10, 7 hospitalisations sur 10 et 9 décès sur 10 depuis août.

Public Health Scotland publie chaque mercredi un ‘Rapport statistique sur le Covid-19’ contenant des données sur les cas, les hospitalisations et les décès liés au Covid-19 par statut vaccinal sur une période de quatre semaines. Le dernier rapport a été publié le 15 décembre et contient des données sur les cas et les hospitalisations entre le 13 novembre et le 10 décembre, et des données sur les décès entre le 6 novembre et le 3 décembre 21.

Le rapport montre qu’entre le 13 novembre et le 10 décembre, il y a eu un total de 82 161 cas confirmés et 1 617 hospitalisations, tandis qu’entre le 6 novembre et le 3 décembre, il y a eu un total de 383 décès de type Covid-19. Le rapport a également confirmé que la population vaccinée représentait 64 % de ces cas, 69 % des hospitalisations et 85 % des décès.

Mais cela ne se produit pas soudainement à cause de l’urgence de la variante Omicron. La grande majorité des cas, des hospitalisations et des décès liés au Covid-19 se produisent parmi les personnes entièrement vaccinées depuis au moins août 2021.

Nous avons compilé l’analyse suivante à l’aide des données officielles contenues dans les rapports statistiques sur le Covid-19 de Public Health Scotland, depuis la dernière édition publiée le 8 décembre, jusqu’à l’édition publiée le 18 août, qui peuvent toutes être consultées ici (cliquez sur le rapport souhaité, puis sur ” Rapport complet “).

Cas de Covid-19

Le tableau 22 du dernier rapport montre le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal en Ecosse. Il se peut que le tableau ait été attribué à un nombre différent dans les rapports précédents publiés par le PHS, mais le tableau suivant montre les cas par statut vaccinal sur une période de 17 semaines, du 14 août 21 au 10 décembre 21.

Le graphique montre qu’en août et début septembre, la population non vaccinée représentait la majorité des cas de Covid-19. Cependant, si nous associons la population partiellement vaccinée et la population vaccinée avec 2/3 de dose, nous constatons que la population vaccinée est en fait à l’origine de la majorité des cas depuis le 14 août.

Ce que nous pouvons également constater, c’est que le nombre de cas a rapidement augmenté dans la population vaccinée aux 2/3 doses entre le 4 décembre et le 10 décembre, enregistrant le plus grand nombre de cas depuis le début du mois de septembre. Alors que le nombre de cas dans la population non vaccinée est similaire à celui enregistré au début du mois de novembre.

Si la raison de cette soudaine augmentation est liée à l’émergence d’Omicron, il est clair que la population non vaccinée n’a pas à s’inquiéter, mais que la population vaccinée avec 2/3 doses a peut-être tout à craindre.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de cas par statut vaccinal entre le 14 août 21 et le 10 décembre 21, et montre très clairement que les personnes entièrement vaccinées représentent la majorité des cas depuis le mois d’août.

On constate que jusqu’à la semaine du 9 octobre, les personnes non vaccinées représentaient la majorité des cas, mais que depuis cette semaine, un changement s’est opéré, les personnes entièrement vaccinées prenant la tête du classement et atteignant 196 725 cas confirmés au 10 décembre.