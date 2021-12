Pourquoi Pfizer ne distribue-t-il pas ses vaccins anti-Covid aux pays qui ont refusé de leur accorder une immunité ?

Dans une vidéo, qui semble dater de janvier de cette année, le président de la Banque mondiale, David Malpass, explique pourquoi Pfizer a été « hésitant » à distribuer ses vaccins dans les pays qui refusent d’accorder une indemnité légale en cas d’événements indésirables.

Selon Malpass : « Le problème immédiat est l’indemnisation. Pfizer a hésité à aller dans certains pays à cause des problèmes de responsabilité, ils n’ont pas de protection en matière de responsabilité. Nous travaillons donc avec les pays pour essayer de le faire. Mais je pense aussi que d’autres fabricants de vaccins peuvent être en mesure d’entrer dans certains pays parce qu’ils opèrent par le biais de filiales. Nous explorons toutes ces possibilités et notre objectif, mon objectif, est de rendre les vaccins disponibles dans l’ensemble du monde en développement en fonction de ce que les pays décident. Nous disposons de financements, mais les pays doivent choisir des systèmes et ensuite commencer à acheter ou à recevoir les vaccins. »

Le Daily Sceptic rapporte : Si Pfizer est si confiant dans le fait que son vaccin a été prouvé sûr lors d’essais rigoureux, pourquoi ne veut-il pas assumer la responsabilité d’éventuels problèmes ? Et si elle n’est pas disposée à prendre le risque avec son propre produit, comment cela va-t-il persuader les personnes hésitantes à prendre le risque elles-mêmes ? Le vaccin de Pfizer a été associé à 388 618 événements indésirables au Royaume-Uni à ce jour, dont 628 décès. Taïwan a cessé de l’utiliser chez les adolescents en raison des risques de myocardite. Pourtant, le processus d’homologation a été entouré de secret et la société a été critiquée pour avoir réalisé d’énormes bénéfices pendant la pandémie.

Les sociétés pharmaceutiques sont des entités à but lucratif et les règles de transparence et de responsabilité existent pour les garder honnêtes et garantir que seuls des médicaments sûrs et efficaces sont fournis au public. Ce pourrait être une grave erreur que de leur permettre d’échapper à cet examen minutieux et à cette obligation de rendre des comptes simplement parce que de nombreuses personnes cherchaient désespérément une solution médicale pour sortir de la pandémie.