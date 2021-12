"The Big Reset" : un documentaire à la bande-annonce explosive

"The Big Reset", un nouveau film documentaire sur la crise des 18 derniers mois, est sur le point de sortir. La bande-annonce a été dévoilée ce jour en pas moins de cinq langues (français, anglais, espagnol, italien et portugais).

Ce documentaire, dont le financement est assuré par des citoyens, a été réalisé en association avec Elinvestigador.org - un projet coopératif à but non lucratif qui diffuse des recherches indépendantes sans conflits d’intérêts et sans censure.

Le film s’ouvre sur une déclaration de Barack Obama de 2014 « il y aurait un moment dans l’histoire où un virus respiratoire pourra être mortel ». Viennent ensuite des déclarations de Bill Gates et du Dr Fauci.

Les réalisateurs ont collecté les témoignages d'un grand nombre de scientifiques et d'autres personnes ayant donné une réplique aux mesures sanitaires dans de multiples pays. On peut donc écouter le Pr Perronne expliquer que "la pandémie de Coronavirus n’est pas si grave, on veut l’utiliser pour prendre des mesures liberticides, vous devez rentrer en résistance."

2 minutes 22 secondes dans lesquelles de nombreuses personnes donnent leur point de vue sur la crise, sa gestion, les tenants et aboutissants : « pour avoir de bonnes décisions, on a besoin de science et non de dogme ». Jean-Dominique Michel rappelle qu’il est « temps de devenir humain ».

Ce film devrait défrayer la chronique : sa date de sortie définitive n'est pas encore fixée, l'équipe travaillant à finaliser les derniers détails. Découvrez la bande-annonce :

La réalisation du film est assurée grâce à un financement participatif