Trois joueurs professionnels ont succombé à une crise cardiaque en l’espace de cinq jours

Le Croate Marin Cacic , 23 ans, l’Algérien Soufiane Lokar , 30 ans, et l’Omanais Makhlid Al Raqadi , 29 ans, sont tous morts la semaine dernière d’une crise cardiaque. Ils étaient tous jeunes, en forme et en bonne santé, sans aucune condition préexistante.

Nous allons creuser davantage sur ces décès et d’autres survenus ces dernières semaines. Des demandes d’informations spécifiques ont été envoyées aux équipes concernant leur statut vaccinal. Au moment de la mise sous presse, aucune des équipes n’a répondu à nos demandes.

Malheureusement, les journalistes ne font pas partie de ceux qui recherchent cette information. Les histoires n’ont reçu aucune couverture aux États-Unis et les médias corporatifs internationaux ont évité la question évidente. Des recherches sur DuckDuckGo n’ont révélé aucune mention, dans un sens ou dans l’autre, du statut vaccinal des joueurs. En fait, tous les articles que nous avons vérifiés ne mentionnent pas le Covid-19, les vaccins ou les rappels.

Thelibertydaily.com rapporte : L’information la plus secrète que beaucoup réclament est le statut vaccinal des joueurs. Mais comme le pourcentage de vaccination dans le football professionnel est proche de 100 %, il est presque certain que les trois joueurs étaient « entièrement vaccinés ».

Des dizaines d’athlètes tombent comme des mouches et personne n’a le droit de demander pourquoi.

Il faudra que les joueurs de ces ligues et d’autres dans le monde entier se mobilisent et forcent les réponses à ces questions. Si les personnes décédées ont été vaccinées, il serait bon que tous les membres de la ligue sachent quelle marque de vaccins ils ont reçue. À moins que les joueurs ne s’impliquent, nous n’obtiendrons probablement jamais cette information, car les médias institutionnels ne veulent pas savoir… ou, pour être plus précis, ils ne veulent pas que NOUS sachions.