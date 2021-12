Un document de Pfizer fait état de 160 000 réactions indésirables au vaccin au cours des premiers mois de son lancement

Via RT :

Nous devons interdire à Pfizer et à la FDA de diffuser cette désinformation dangereuse et violente.

Des documents publiés par la Food and Drug Administration (FDA) révèlent que le fabricant de médicaments Pfizer a enregistré près de 160 000 réactions indésirables à son vaccin Covid-19 au cours des premiers mois de son lancement.

Les documents ont été obtenus par un groupe de médecins, de professeurs et de journalistes se faisant appeler Public Health and Medical Professionals for Transparency, qui ont déposé une demande en vertu de la liberté d’accès à l’information (FOIA) auprès de la FDA pour leur publication.

La première tranche de documents révèle qu’en février 2021, lorsque le vaccin de Pfizer était déployé en urgence dans le monde entier, le fabricant de médicaments avait compilé plus de 42 000 rapports de cas détaillant près de 160 000 réactions indésirables au vaccin.

Ces réactions allaient de légères à graves, et 1 223 ont été fatales. La majorité de ces rapports de cas concernaient des personnes âgées de 31 à 50 ans aux États-Unis.

