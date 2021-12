Un lien établi entre le variant Omicron et le VIH

Une équipe de scientifiques a commencé à suivre en juin dernier une patiente séropositive atteinte du Covid, dont les tests sont restés positifs durant 216 jours. Durant cette période, les chercheurs ont détecté 32 mutations du coronavirus dans son corps, a indiqué l’un des membres de l’équipe au New York Times. Bien qu'une personne séropositive n'ait pas de risque accru de développer une forme de Covid plus grave que les autres personnes immunodéprimées, elle peut devenir l'hôte de mutations et de variants du virus parce que ce dernier parvient à survivre plus longtemps dans son corps en raison d’un système immunitaire affaibli.