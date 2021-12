Une autre espèce d’hominine a vécu aux côtés de Lucy

Par la suite, d’autres empreintes appartenant effectivement à des hominines ont été identifiées à quelques kilomètres de là, sur le site G. La piste s’étendait sur 24 mètres et comprenait les traces de pas laissées il y a 3,66 millions d’années par trois individus, vraisemblablement de l’espèce Australopithecus afarensis , à laquelle appartenait la célèbre Lucy .

Les traces de pas avaient été initialement découvertes en 1976 par Peter Jones et Philip Leakey . Lors de fouilles réalisées sur le site A de Laetoli , en Tanzanie , ceux-ci avaient identifié cinq empreintes laissées dans des cendres volcaniques molles s’étant ensuite solidifiées. Il avait été à l’époque suggéré qu’elles appartenaient à un hominine , mais des études ultérieures ont conclu qu’elles avaient en fait été laissées par un ours marchant sur ses pattes arrière.

Un ensemble d’empreintes vieilles de 3,7 millions d’années, que l’on pensait avoir été laissées par un ours marchant sur ses pattes arrière, a été récemment réétudié et attribué à une mystérieuse espèce d’hominine.

Dans le cadre de travaux récemment publiés dans la revue Nature, Ellison McNutt et ses collègues de l’université de l’Ohio ont réexaminé le site A et réalisé un scan 3D des empreintes, qui ont ensuite été comparées à celles d’humains, de chimpanzés et d’ours noirs américains.

A gauche : Ellison McNutt recueille des données sur un ours noir femelle juvénile (Ursus americanus) marchant sur ses pattes arrière. A droite : Empreinte d’un des ours noirs mâles juvéniles — © Ellison McNutt et al. / Nature 2021

« L’hypothèse de l’ours était tout à fait raisonnable à l’époque, en raison de la nature inhabituelle des empreintes, mais les sédiments qui les recouvraient n’avaient jamais été correctement retirés, de sorte que leur forme réelle n’était pas connue », explique la chercheuse. « De nombreux éléments montrent qu’elles appartiennent clairement à des hominines, notamment des gros orteils proportionnellement beaucoup plus grands que les seconds, particularité que l’on ne retrouve pas chez les ours. »