Cette base est située à la triple frontière syro-jordano-iraquienne, non loin du mega-camp de réfugié de Rukban, placé sous le contrôle des Frères musulmans.

La base militaire américaine en Syrie a été fortement attaquée.

Il y a quelques semaines, la base militaire américaine d’Al Tanf dans l’est de la Syrie a été attaquée par les militaires iraniens et syriens, la base a de nouveau été attaquée cet après-midi. À l’heure actuelle, on sait qu’au moins quatre missiles ont explosé sur le territoire de la base militaire américaine – il y a des dégâts matériels et, probablement, des blessés.

Selon la télévision syrienne, les bruits de plusieurs explosions ont été entendus sur le territoire même de la base. L’attaque, selon toute vraisemblance, a eu lieu depuis l’Irak voisin, mais il n’y a pas de commentaires officiels des États-Unis à ce sujet, tout comme les États-Unis ne commentent pas les données sur les destructions et les victimes.

Il convient de noter qu’auparavant, la base militaire américaine d’Al-Tanf avait été attaquée, mais cela s’est produit principalement dans l’obscurité. À cet égard, l’attaque actuelle contre l’armée américaine et les forces sous leur contrôle est devenue assez inattendue.

Pour le moment, ni les groupes pro-iraniens ni pro-syriens n’ont revendiqué la responsabilité de l’attaque contre l’armée américaine. Il est à noter que des groupes pro-iraniens en Irak voisin ont lancé un ultimatum aux États-Unis sur le retrait des troupes américaines d’Irak d’ici la fin de l’année, et ont par ailleurs menacé de lancer des attaques constantes contre l’armée américaine, les bases militaires et la logistique américaines. convois.

source : https://avia-pro.fr