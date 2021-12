Une récente étude montre que la protection contre Omicron dégringole de 25 % après seulement 2 mois

En outre, la dernière étude (fournie, comme nous l’avons dit, par l’UKHSA) a également permis de mieux comprendre les limites des vaccins et des rappels dans le cas de l’omicron et, comme on pouvait s’y attendre compte tenu de toutes les mutations de la souche, elle a révélé que l’efficacité des rappels contre le nouveau variant commence à diminuer encore plus rapidement que contre les variants antérieurs comme delta.

Bien entendu, cela contredirait directement les exhortations de l’OMS aux pays développés à répartir la richesse vaccinale en renonçant aux rappels et en permettant à davantage de vaccins de parvenir aux pays en développement et à la centaine de pays où les taux de vaccination restent faibles. Ce sont ces pays (dont certains des huit pays d’Afrique australe) qui devraient être vaccinés en priorité avant que le monde développé ne s’offre une nouvelle série de rappels, a averti le Dr Tedros, directeur de l’OMS, après la publication d’un rapport du comité consultatif de l’OMS.

Nous ne serions pas surpris de voir ces données, qui soutiennent la notion d’affaiblissement rapide de l’immunité, être éventuellement réutilisées par le gouvernement britannique, ainsi que par les gouvernements des États-Unis, d’Israël et d’ailleurs, pour justifier le déploiement de la deuxième (puis de la troisième, puis de la quatrième) dose de rappel auprès du public – qui sera ensuite contraint de l’obtenir par le biais d’obligations vaccinales et de « passeports » comme les laissez-passer verts qui sont devenus populaires en Europe.

Ces résultats ont été obtenus à partir de données recueillies auprès de 132 personnes admises ou transférées dans les services d’urgence d’hôpitaux anglais. Parmi ces personnes, 17 avaient reçu leur rappel, 74 étaient doublement vaccinées et 27 n’étaient pas vaccinées. Huit personnes n’avaient reçu qu’une seule injection, et le statut vaccinal était inconnu pour 6 personnes. Près de la moitié des personnes hospitalisées l’ont été dans la seule ville de Londres .

L’UKHSA a également constaté que les patients sont entre 31 % et 45 % moins susceptibles de se rendre aux urgences que ceux qui ont le delta, et 50 à 70 % moins susceptibles de devoir être hospitalisés.

La Dre Jenny Harries, directrice générale de l’UKHSA, a déclaré :

« Notre dernière analyse montre un premier signal encourageant selon lequel les personnes qui contractent le variant Omicron pourraient avoir un risque d’hospitalisation relativement plus faible que celles qui contractent d’autres variants. Cependant, il faut noter à la fois qu’il s’agit de données précoces et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. »

« Les cas sont actuellement très élevés au Royaume-Uni, et même une proportion relativement faible nécessitant une hospitalisation pourrait entraîner un nombre important de personnes gravement malades. La meilleure façon de vous protéger est de vous présenter pour recevoir vos deux premières doses de vaccin ou votre rappel et de faire tout ce que vous pouvez pour empêcher la transmission de l’infection. »

Le secrétaire d’État à la santé et aux affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré :

« Ces nouvelles données de l’UKHSA sur Omicron sont prometteuses – bien que 2 doses du vaccin ne soient pas suffisantes, nous savons que les rappels offrent une protection significative contre le variant et les premières données suggèrent que cette souche pourrait être moins grave que Delta. »

« Cependant, les cas du variant continuent d’augmenter à un rythme extraordinaire – dépassant déjà le nombre quotidien record de la pandémie. Les admissions à l’hôpital augmentent, et nous ne pouvons pas risquer que le NHS soit débordé. »

« Il s’agit d’une analyse à un stade précoce et nous continuons à surveiller les données heure par heure. Il est encore trop tôt pour déterminer les prochaines étapes, alors restez prudents à Noël et faites votre rappel dès que possible pour vous protéger, vous et vos proches. »

En résumé : si l’omicron est moins susceptible de causer des dommages graves, il est aussi plus susceptible d’infecter un plus grand nombre de personnes. « Même si une proportion plus faible de ces personnes doit être hospitalisée, cela reste un grand nombre de personnes nécessitant des soins hospitaliers et les pressions sur le NHS vont augmenter. Il est donc vital que les gens continuent à faire preuve de prudence afin de limiter la transmission du virus. »

Malheureusement, il n’est pas possible de distribuer une nouvelle dose de rappel toutes les dix semaines. Alors, ces données rendent-elles les gens plus enclins à faire des rappels ? Ou sont-ils plus enclins à s’en passer, puisque les vaccins pourraient être utilisés à meilleur escient ailleurs, et en raison des limites de leur protection ?