Vaccination Covid : Plus de 100 000 troubles psychiatriques comme l’hallucination et le suicide

Les hallucinations, l’anxiété, les troubles du sommeil, la psychose et le suicide sont quelques-uns des nombreux troubles psychiatriques consécutifs aux injections COVID qui ont été signalés dans plus de 100 000 cas.

Psychose aiguë

Comme signalé plus tôt par GreatGameIndia, un cas choquant d’événement indésirable lié au vaccin a été documenté lorsqu’une jeune femme de 20 ans en bonne santé a souffert de psychose aiguë une semaine après avoir reçu le vaccin COVID de Pfizer.

Sa tension artérielle était élevée et son cœur continuait de battre, elle a donc été admise à l’hôpital. Le lendemain, elle s’est déshabillée à l’hôpital et s’est mise à déféquer par terre.

Alors que les chercheurs décrivent cela comme « le premier cas d’encéphalite anti-NMDAR après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech », d’autres rapports d’apparition soudaine de psychose après la vaccination COVID ont déjà été signalés et documentés.

Communiquer avec les morts

Un rapport publié dans Psychiatry Research en octobre décrit un chef de bureau hispanique célibataire de 31 ans qui a été transporté d’urgence par la police aux urgences pour « comportement erratique et bizarre ».

Il était anxieux, surveillé et prétendait être un « clairvoyant » capable de communiquer avec les morts, entendant « des gens tambouriner devant sa maison » et la voix constante d’un collègue qu’il croyait être son amant, mais avec qui il n’avait aucune relation amoureuse.

Les symptômes ont commencé un mois plus tôt lorsqu’il a reçu sa première dose de vaccin COVID-19 à base d’ARNm, selon les rapports des médecins de l’Université Stony Brook et du Northport Veteran Administration Medical Center à New York.

Ils ont progressivement empiré jusqu’à ce qu’il soit admis au service de neurologie de l’hôpital. Le lendemain, il a fait le tour de l’unité en parlant tout seul, en disant que l’EEG communiquait avec lui.

Il a reçu des médicaments antipsychotiques et ses hallucinations se sont atténuées deux jours plus tard. Il a été libéré sous traitement cinq jours plus tard, une semaine plus tard, il a récupéré et est retourné au travail.

Illusions nihilistes

Un autre cas décrit un homme de 42 ans souffrant d’une horrible fraude qui a commencé le jour où il a reçu son vaccin à ARNm de Pfizer et un homme de 57 ans en bonne santé qui a été admis à l’unité médicale d’urgence psychiatrique après avoir tenté de se suicider après trois jours. de prendre le vaccin.

Les symptômes de démence ont commencé le soir où il a reçu le vaccin, lorsqu’il est devenu irritable, sans sommeil, et a commencé à se parler et à développer des « délires nihilistes ».

Vivre en enfer pur

Ce phénomène a également été rapporté chez les enfants. Un rapport adressé au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du gouvernement des Etats-Unis décrit une fille de 13 ans qui a développé « une anxiété extrêmement élevée, des inquiétudes et des peurs incessantes, des pensées irrationnelles, des pensées et des comportements TOC » qui se sont matérialisés après l’injection de Pfizer en juin.

