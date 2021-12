Vaccination covid : Un terrifiant rapport montre que près de 300 athlètes dans le monde ont fait des malaises ou ont souffert de crises cardiaques – de nombreux morts

Le rapport commence ainsi :

Il n’est absolument pas normal que de jeunes athlètes souffrent de crises cardiaques ou meurent en pratiquant leur sport, mais cette année, cela s’est produit. Toutes ces crises cardiaques et ces décès surviennent peu de temps après avoir été vaccinés contre le COVID. Bien qu’il soit possible que cela arrive à des personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID, les chiffres indiquent clairement la seule cause évidente.

Le rapport se termine comme suit :

C’est la liste actuelle … tous ces athlètes ont souffert de problèmes cardiaques après des injections anti-COVID. Au moment de la rédaction initiale, 28 sont décédés. Ce n’était pas normal, mais ensuite, 10 jours plus tard, 56 décès ont été répertoriés, et les chiffres ne cessent de grimper. Tout autre vrai vaccin aurait été retiré du marché bien avant aujourd’hui. Les médias poseraient des questions. Ils feraient pression sur les gouvernements. Mais ils ne le font pas. Et les gouvernements continuent à diffuser des publicités à la télévision, à la radio et dans les journaux pour encourager les gens à se faire vacciner une, deux, trois ou quatre fois. C’est peut-être pour cela que les grands médias ne disent pas grand-chose, parce qu’ils reçoivent de l’argent des gouvernements pour les publicités ?