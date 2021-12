Vampirisme : Boire du sang humain rend effectivement plus jeune, selon une récente étude scientifique

Dans une nouvelle étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Aging, l’équipe a découvert que des particules du sang de souris appelées vésicules extracellulaires (VE) envoient aux cellules musculaires des instructions pour une protéine de longévité appelée « Klotho », selon un communiqué de presse de l’université de Pittsburgh. Au fur et à mesure que les souris vieillissent, les vésicules extracellulaires semblent s’affaiblir et, par conséquent, envoient moins d’instructions pour la protéine.

Cependant, lorsque l’équipe a donné à des souris plus âgées le sang de souris plus jeunes, leurs cellules et leurs tissus ont commencé à prendre des caractéristiques plus jeunes, comme une régénération musculaire accrue. En revanche, lorsque les VE ont été retirés du sang, l’effet s’est estompé.

En d’autres termes, cela ressemble un peu aux vampires du folklore, le sang des jeunes soutenant les vieux.

Bien entendu, on ne sait pas encore si cet effet pourrait s’appliquer aux humains. Les tentatives d’application du traitement à des patients réels se sont heurtées à des critiques sévères et à des résultats peu concluants.

Mais l’équipe de Pittsburgh espère que ses recherches pourraient déboucher sur de nouveaux traitements permettant de soutenir et d’améliorer la longévité des humains au cours du processus de vieillissement.