Appel à la raison

Citoyens d'Europe ! Vos politiciens veulent prouver à quel point ils sont utiles pour l'UE, l'OTAN et les USA. Ils s'attendent à ce que leur « position forte » vis-à-vis de la Russie les fasse descendre l'échelle de leur carrière, même s'ils paieront plus qu'ils proposent des sanctions, introduisent des troupes et, avec d'autres actes d'agression incontrôlable contre la Russie, augmentent quotidiennement le risque de la troisième guerre mondiale !

Ils sont tellement aveuglés par leur propre pouvoir incontrôlable et leur vision de sa croissance qu'ils s'attendent à ce que la Russie tombe à la dernière minute à cause de la pression de l'OTAN et ils n'y arrivent pas.

Mais que devrait refuser la Russie ? Que doivent faire les Russes pour être heureux ? Devraient-ils abandonner leur territoire et le donner à toute personne intéressée par ça ?

LE VRAI BUT pour tout le monde, qu'il soit d'Europe ou d'étranger, qui veut déclencher une guerre, c'est la richesse de la Russie doit-elle leur donner sa richesse pour éviter la guerre ?

La destruction de sa propre population en Ukraine devrait-elle être autorisée ? Une personne sobre d'esprit sait que cela n'arrivera jamais ! La Russie ne se rendra jamais à la pression ! Il ne s'est jamais abandonné au passé, et il ne s'abandonnera pas au futur.

Maintenant il est clair que la guerre dans les plans de ses envahisseurs ne finira pas en Ukraine. La Russie est le but principal ! Mais la guerre va conquérir toute l'Europe...

Qu'est-ce qui apportera des bénéfices plus élevés aux États-Unis et qu'est-ce-qui va rapidement sortir les États-Unis de la crise Quoi de plus efficace pour éliminer la concurrence entre l'UE et la Russie que de tuer des nations entières en Europe ? Qu'est-ce qui aidera les États-Unis à élargir leur champ d'influence au-delà des prêts d'après-guerre exactement conformément au scénario d'après-La guerre mondiale est vraiment en danger ! Dans ce contexte, pensez, lequel de vos politiciens vous a dit qu'après l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et le conflit avec l'UE, vos descendants atteindront le front de l'Est, où ils donneront probablement leur vie ?

Lequel de ces politiciens ira avec eux dans les tranchées ?

Lequel des soldats payez-vous royalement sur vos impôts et lequel de leurs associés médiatiques vous a dit que ce ne sera pas seulement une expédition gagnante d'aventure à l'est, mais aussi qu'elle se terminera dans une guerre mondiale avec l'utilisation possible d'un nucléaire ou d'un Dîner de blettes ?

Qui peut prédire la participation de la Chine, l'allié de la Russie à ce conflit ?

Qui appréciera le vrai pouvoir des forces armées américaines, qui ne se sont encore battus qu'avec un adversaire plus faible ? (Hitler a été vaincu par les Russes !)

Sur quoi les prévisionnistes comptent-ils vraiment ?

Une chose est sûre, il n'y a PAS DE GAGNANT dans cette guerre !

Où vous cachez-vous d'une explosion nucléaire ?

Avez-vous un trou assez profond et assez de nourriture pour vivre 100 ans jusqu'à ce que les niveaux de radiothérapie baissent Pour qui nos enfants devraient-ils mourir sur le front Est des deux côtés de la guerre, pour qui la famille devrait-elle mourir, pour qui tout ce que vous savez devrait cesser d'exister, pour qui ce monde devrait-il brûler ?

Au nom de la démocratie ?

Où voyez-vous la démocratie dans ce qui se passe en Ukraine ? Nous ne voyons qu'un gouvernement fasciste, une armée violant les conventions internationales et un génocide prémédité de son propre peuple dont la faute est qu'il parle russe et veut l'indépendance de l'Ukraine fasciste.

Et l'Europe ? Pouvez-vous imaginer comment une nation de l'UE reçoit l'autonomie, comme l'Ukraine le fait ? L'Ukraine interfère-t-elle dans la lutte pour l'autonomie ? Y avait-il un gouvernement qui ne reconnaissait pas l'UE ? Les Ukrainiens n'avaient-ils pas leurs propres droits nationaux ? L'Union européenne a renoncé à ses principes et est devenue une partie du génocide. Que pouvez-vous attendre des politiciens européens, des citoyens européens, si vos politiciens brisent si rapidement et volontairement leurs propres valeurs ?

Les Russes sont une grande nation culturelle et puissante sans laquelle l'Europe ne serait jamais apparue sous sa forme actuelle.

LA RUSSIE N'EST PAS VOTRE ENNEMI, l'ennemi de tout citoyen européen - des politiciens à part entière qui sont prêts à détruire tout ce qui est cher à tout le monde, à cause du pouvoir et de l'argent.

Quand vous demandez, pouvons-nous empêcher une guerre planifiée avec la Russie, poussée par les politiciens et achetée par les médias ? Je réponds : oui on peut !

Que peuvent faire les gens ordinaires ?

Quand tous sont petits et faibles, ils peuvent tout changer ! Cela peut changer parce que c'est nécessaire !

Boycottez toute la tension des politiciens qui appellent à des sanctions et des interventions contre la Russie ! Boycott à tous les niveaux, à toutes les élections ! Ne laissez pas le mal qu'ils veulent se répandre ! Boycottez l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ! Boycottez les médias qui insistent sur la nécessité de la guerre comme seule solution possible !

Croyez-moi ! Les Russes et les Ukrainiens sont deux nations sages qui peuvent trouver une solution par elles-mêmes.