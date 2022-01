Israël, et ses 8,5 millions d'habitants, (avec une moyenne de 2 doses/habitants) et qui propose la 4ème dose à sa population, est devenu le pays le plus contaminé de la planète …

C'est donc le seul pays quadruple vacciné au monde (utilisant également des obligations de masque et des passeports Covid), qui vient de battre le record international des cas quotidiens de Covid, une réalité qui devrait faire réfléchir, voire interagir.

Marc Bildermann pour WikiStrike