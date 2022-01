Canada : un "convoi de la liberté" hors-norme contre les lois liberticides de Trudeau

© Photo: La Presse Canadienne

Une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe4 a été créée afin de les les soutenir et ainsi les aider à payer l’essence, la nourriture et l’hébergement. Au moment d’écrire cet article, 5 992 940 $ avaient déjà été recueillis.

Pour bien illustrer l’ampleur de la manifestation, Stéphanie Serres a fait un excellent montage vidéo à ce sujet qu’elle a intitulé « Convoi des camionneurs Canadiens pour la liberté, jour 1 – Premier départ de la Colombie-Britannique.5 ».

Voici l’opus du jour 2 du Freedom Convoy 2022 – Le convoi des camionneurs Canadiens pour la liberté de Stéphanie Serres6 :

Et voici l’opus des jours 3 et 4 du Freedom Convoy 2022 – Le convoi des camionneurs Canadiens pour la liberté de Stéphanie Serres7 :

Selon cmatv.ca8 :

Et selon le Toronto Sun9, le convoi pour la liberté pourrait être le plus long convoi de l’histoire moderne :

According to Guinness World Records, the longest truck convoy ever recorded was 7.5 km long, in Egypt in 2020.

The Freedom Convoy heading from British Columbia to Ottawa is said to be considerably longer. « It’s 70 km long« , said Benjamin Dichter, spokesman for the Freedom Convoy 2022. « I have seen footage from an airplane. It’s impressive. »

Traduction :

Selon le Guinness World Records, le plus long convoi de camions jamais enregistré mesurait 7,5 km, en Égypte, en 2020.

Le Convoi de la Liberté qui se dirige de la Colombie-Britannique vers Ottawa serait considérablement plus long. « Il fait 70 km de long », a déclaré Benjamin Dichter, porte-parole du Freedom Convoy 2022. « J’ai vu des images depuis un avion. C’est impressionnant. »