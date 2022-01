Chine : Les parents d'enfants compliqués désormais punis de 135 euros d'amende et d'un stage de formation

La Chine part à la chasse aux (mauvais) parents. Désormais, le gouvernement chinois indique le chemin à suivre quant à l’éducation des enfants : si les parents ne les élèvent pas correctement, ils sont punissables par la loi, depuis le 1ᵉʳ janvier 2022.

Les parents dont les enfants désobéissent doivent participer à un stage de formation, avec une amende de 135 euros en plus et un passage maximum de cinq jours en prison, selon France Info.

Quelles sont les « bêtises » concernées par cette loi ? Les parents peuvent être punis si leur enfant fait l’école buissonnière, consomme de la drogue, joue à des jeux d’argent, regarde des contenus pornographiques, lit des médias interdits par le gouvernement chinois ou joue trop souvent aux jeux vidéo.

Comment vont être surveillés parents et enfants ? Chaque village va être doté d’un groupe de surveillance afin de vérifier si les enfants respectent bien la loi. Dans le cas contraire, les membres de ce groupe les dénoncent. Le procureur est alors en charge de prononcer la sanction encourue par les parents du mineur désobéissant.

Pourquoi cette loi ? Le premier objectif est d’accompagner les parents en difficulté. Cependant, cette loi est également faite pour "perpétuer la belle tradition de la nation chinoise et de cultiver les bâtisseurs et les successeurs socialistes", selon France Info. La loi demande aux parents d’enseigner certaines valeurs à leurs enfants, comme "l’amour du parti, de la nation, du peuple et du socialisme".