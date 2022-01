Chine: Un début ? la province du Xi’an a faim

Le régime chinois a affirmé que l’épidémie de COVID-19 à Xi’an était sous contrôle depuis le 5 janvier, mais il a renforcé les mesures de contrôle et les habitants de Xi’an ne peuvent toujours pas quitter leur domicile, même le 11 janvier.

« Je n’avais jamais été diagnostiqué avec le COVID-19. Pourquoi ont-ils scellé ma porte ? » Cai Jiaying (pseudonyme), une résidente du complexe Rongshang, communauté Changyanbao, district de Yanta à Xi’an, a déclaré à l’édition en langue chinoise de The Epoch Times le 9 janvier : « Notre complexe résidentiel a été verrouillé pendant 21 jours. … Au début [du verrouillage], je me suis consolé. Quelques jours plus tard, j’ai été déçue, puis je me suis sentie sans espoir et désespérée. Ce matin, je suis devenue folle ».

Cai a déclaré qu’elle et son mari n’avaient réussi à acheter qu’un peu de nourriture au cours des trois dernières semaines, et qu’ils ne savaient pas quand ils pourraient en acheter davantage.

« J’ai peur que nous n’ayons bientôt plus rien à manger. Nous n’osons pas nous remplir l’estomac. Nous nous couchons après un repas, entre 15 et 16 heures, tous les après-midi. Nous dormons davantage pour économiser de la nourriture », a déclaré Cai. Elle a précisé que la famille n’avait qu’un petit bol de riz, 11 livres de farine de blé, sept tasses de nouilles instantanées, une pousse de bambou et un peu de viande à la maison. « La nourriture peut nous nourrir pendant au plus une semaine ».

D’autres habitants de Xi’an ont raconté des histoires similaires à The Epoch Times lors d’entretiens téléphoniques.