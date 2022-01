Comment a-t-on pu en arriver là ? Photographe de 84 ans, René Robert chute en pleine rue et meurt dans l'indifférence générale

'est une tragédie qui nous est contée par Michel Mompontet sur France Info. Dans la nuit du 19 au 20 janvier, autour de 21 h, René Robert, célèbre photographe de 84 ans connu à l'international pour ses clichés de flamenco, s'en allait marcher dans les rues de la capitale, du côté de la place de la République, comme à son habitude. Quelques minutes plus tard, il chute, pour une raison encore inconnue, et n'arrive pas à se relever. Le vieil homme se replie alors sur lui-même et entame malgré lui une longue lutte contre le froid hivernal.

Plus de neuf heures sans aucune aide

En plein cœur de Paris, René Robert, recroquevillé par terre, passe absolument inaperçu. On ne sait s'il a appelé au secours ou non. Ce que l'on sait, c'est que personne ne l'a fait pour lui, ni même ne s'est arrêté pour l'aider à se remettre debout. Personne, sauf un homme, sans domicile fixe, qui est parvenu à appeler les secours autour de 6 h du matin. Malheureusement, la nuit, le froid et une violente hypothermie ont eu raison du vieil homme.

close volume_off

« Comment a-t-on pu en arriver là ? »

Si cette tragédie restera au stade de fait divers pour ceux qui ne le connaissaient pas, il s'agit d'une perte douloureuse pour ses amis. Une histoire tragique et poignante qui en dit long sur notre société et notre si précieuse « humanité », déplore Michel Mompontet dans son hommage : « Nous sommes pressés, nous avons peur, nous détournons le regard... Ce que dit cette tragique fin de vie est une chose totalement hideuse sur notre comportement et sur notre solidarité vis-à-vis du prochain... »

D'autres internautes se sont arrêtés sur l'affaire. Parmi eux, le Dr Gérald Kierzek, virulent critique de la politique sanitaire du gouvernement, s'est fendu d'une petite vidéo sur Twitter pour inciter les Français à réagir et à faire preuve de solidarité, « surtout pendant cette période de crise. » « On vit dans une société où les rapports humains sont compliqués, on rejette l'autre, on le pointe du doigt, en tout cas on ne fait pas attention, et je crois que ce qui va nous sauver, particulièrement en cette période de crise, c'est tout le contraire. C'est la solidarité, c'est l'attention à l'autre. Il faut juste s'arrêter, et appeler les secours, faire attention à l'autre... Soyons solidaires. »