Corbevax : Ce vaccin 20 fois moins cher que celui de Pfizer snobé par les USA

Contrairement aux grands laboratoires pharmaceutiques Pfizer, BioNTech et Moderna, qui ont engrangé des milliards de dollars avec leurs vaccins, l’ambition du duo est de créer une alternative à faible coût et open source face aux vaccins à ARNm qui sont coûteux et disponibles en quantité limitée pour les pays en développement et sous-vaccinés.

Des investissements d’une vodka texane

A contrario, en juillet 2021, le gouvernement américain et Pfizer ont signé un contrat de 3,5 milliards de dollars pour l'achat de 500 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech pour un don international aux pays à revenu faible et intermédiaire.