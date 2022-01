Covid : "deltacron", une combinaison des variants Delta et Omicron qui ranime la politique de la peur

Omicron et Delta pourraient-ils fusionner ? C'est ce que laissent penser les déclarations d'un biologiste chypriote qui affirme avoir observé ce phénomène chez certains patients hospitalisés.

"Deltacron", pour la contraction de Delta et d'Omicon, ces deux variants du Covid qui circulent actuellement de façon majoritaire, a été observé à Chypre chez environ 25 patients.

Leondios Kostrikis, professeur de Biologie à l'Université de Chypre a indiqué à la télévision qu'il y avait "actuellement des co-infections omicron et delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison de ces deux", rapporte l'agence de presse Bloomberg, comme l'a repéré l'Indépendant.

Une découverte qu'il faut analyser

Le chercheur chypriote explique qu'il l'a surnommé "deltacron" en raison "de l'identification de signatures génétiques de type omicron dans les génomes delta".

Selon Bloomberg, les chercheurs ont envoyé ces découvertes au Gisaid, la base de données internationale sur les virus. Pour l'heure, la découverte est trop récente pour savoir quel est l'impact d'une telle fusion entre Omicron et Delta. "On verra à l'avenir si cette souche est plus pathologique ou plus contagieuse ou si elle prévaudra", indique encore Leondios Kostrikis.

En France, les deux variants continuent de circuler très largement dans la population. 303 669 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 h en France annonce Santé publique France. C'est la troisième fois que le cap des 300 000 nouveaux cas est franchi depuis le début de l'épidémie.