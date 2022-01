Dangers de l'aluminium des vaccins (documentaire)

CHAPITRAGE DU DOCU



Introduction 00:00

Pourquoi l’aluminium 05:16

ARGUMENT 1 : l’aluminium s’élimine rapidement 05:59

Résumé de l’ARGUMENT 1 22:57

ARGUMENT 2 : l’aluminium, on en avale tous les jours 23:23

Résumé de l’ARGUMENT 2 32:08

ARGUMENT 3 : l’aluminium est injecté en FAIBLE QUANTITÉ 32:34

La Dose est-elle vraiment une garantie d’innocuité ? 42:10

Résumé de l’ARGUMENT 3 47:26

ARGUMENT 4 : on a 90 ANS de recul sur les adjuvants d’alu 47:51

Explosion des cas de Troubles du Spectre Autistique 52:14

État des lieux des connaissances sur les CAUSES de l’autisme 58:11

Autres problèmes causés par l’aluminium 59:41

Résumé de l’ARGUMENT 4 01:08:14

ARGUMENT BONUS : l’aluminium est indispensable aux vaccins 01:08:40

Pourquoi met-on vraiment de l’alu dans les vaccins ? 01:12:19

La Recherche Défensive 01:16:46

L’Industrie sait que l’aluminium est extrêmement nocif 01:23:53

Résumé de l’ARGUMENT BONUS 01:26:42

CONCLUSION PERSONNELLE 01:27:18

Nouvelle stratégie défensive 01:43:31

Un scandale iatrogène et propositions d’action 01:46:03

Conclusion de la conclusion et bibliographie 01:51:01