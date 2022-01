Décryptage de la couverture 2022 du magazine The Economist

Les secrets du magazine The Economist : « The World ahead 2022 »​, ou le décryptage très intéressant mené par les Éditions Fractales de la nouvelle couverture du journal bien connu pour ses couvertures cryptées.

© Capture YouTube

Les décryptages des couvertures pour les trois années antérieures :

Couverture "The World in 2021" : https://youtu.be/NII9aAM_LTE

Couverture "The World in 2020" : https://youtu.be/uxH3NWxPrQA

Couverture "The World in 2019" : https://youtu.be/jV9X_-avU6w

Notez le changement entre « The World in » (Le monde en) des couvertures précédentes et « The World ahead » (Le monde à partir de) de cette année.





Source : Éditions Fractales sur YouTube