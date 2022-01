Didier Raoult : « Les vaccins ont augmenté l’épidémie »

Invité sur TPMP le 12 janvier, le Pr Didier Raoult fait le point sur l’efficacité de la vaccination. « Le risque de faire quelque chose d’un peu plus grave, c’est à partir de cinquante-quatre ans et puis, bien entendu, les gens qui sont obèses présentent un risque. C’est à la fois l’âge et l’obésité qui font le risque de cette maladie. La deuxième chose, c’est sur le plan épidémique. Est-ce que on a une évidence que ça sert à quelque chose ? La réponse c’est non ! Cela ne contrôle pas l’épidémie, pas du tout. Les pays dans lesquels on a fait plus de vaccins, il y a le plus de cas. »

Pour répondre à la phrase choc du président Macron qui emmerde les non-vaccinés, le Pr Raoult explique : « Globalement il n’y a pas d’évidence que les gens non vaccinés soit plus contagieux que les vaccinés. Si on regarde les charges virales — je sais qu’on a essayé de nous chanter des choses qui sont totalement fausses pour le Delta — pour le Delta, d’une manière paradoxale, les gens qui étaient vaccinés avait des charges virales plus importantes que les non-vaccinés. On arrive à une espèce de paradoxe, c’est que les CHU proposaient que les gens vaccinés asymptomatiques et les personnels de soins vaccinés asymptomatiques puissent venir à l’hôpital soigner, mais pas les non-vaccinés asymptomatiques. Ils ont fait culminer la déraison en disant : “Je me fous de la science”. Mais moi, je ne me fous pas de la science. »

Invité de Bercoff dans tous ses états sur Sud Radio, Didier Raoult ajoute : « Ce que nous sommes en train de voir et d’analyser, c’est que les vaccins ont augmenté l’épidémie. Depuis trois mois je regarde toutes les données de John Hopkins, et je ne comprends pas cette épidémie, je ne comprends pas ce qui se passe », a déclaré Didier Raoult.

Le Média en 4-4-2