Emmanuel Macron: "Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder"

"Un irresponsable n'est plus un citoyen" dit aussi Macron, une phrase complètement dingue et bien plus choquante encore. Ajoutons à cela que la grande majorité des non vaccinés se testent forcément davantage que les vaccinés, ils sont donc tout à fait responsables, mais Macron s'en sert sciemment pour les culpabiliser, à des fins politiciennes.

Enfin, qu'il veuille "emmerder les antivax", on pourrait le comprendre, mais "emmerder" les non vaccinés", cela n'est pas honnête, cette généralité est scandaleuse.

WikiStrike